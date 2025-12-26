İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilerin çiftliğine saldırdı, 150 koyunu çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria’da bir koyun çiftliğine saldırarak 150 koyunu çaldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre İsrailliler, sabahın erken saatlerinde Ramallah’ın doğusunda yer alan Deyr Dibvan beldesine girdi. Saldırganlar, Filistinlilere ait koyun çiftliğine baskın düzenledi, çiftlikte çalışan iki kişiyi darbetti ve ardından 150 koyunu alarak bölgeden uzaklaştı.

AA'nın haberine göre, Deyr Dibvan beldesi daha önce de yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldı. Bölge sakinleri, İsraillilerin koyun hırsızlığı, araç ve iş yeri kundaklama ile Filistinlileri darbetme gibi eylemleri sık sık gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırıları artıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar da belirgin biçimde arttı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs’te ise yaklaşık 230 bin İsrailli Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuk, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki bu gaspları yasa dışı kabul ediyor.

Bu bölgelerde yaşayan İsrailliler, işgal altında yaşayan Filistinlilerin günlük yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.