ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 16:22
2 dk Okuma

İsrailli vicdani retçi Itamar Greenberg’den uluslararası topluma çağrı

“İsrail’e silah, finansman ve meşruiyet akışını durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapın.”

Serdar M. Değirmencioğlu

Serdar M. Değirmencioğlu

Serdar M. Değirmencioğlu

Görseli Büyüt
İsrailli vicdani retçi Itamar Greenberg’den uluslararası topluma çağrı
Fotoğraf: Itamar Greenberg/X

İsrail’de barış isteyen ve askere gitmeyi reddeden gençler yinelenen hapis cezalarıyla askeri cezaevlerinde tutuluyor. Itamar Greenberg onlardan biri.

Itamar, 7 Ocak’ta askeri yetkililerin karşısına çıktı ve salıverilme isteği geri çevrildi.

Ağustos ayında Yuval Moav ve Oryan Mueller ile birlikte askere gitmeyi reddettiğini açıklayan Itamar Greenberg, ilk kez 7 Ağustos 2024 sabah saatlerinde askeri cezaevine gönderilmişti.

Barış için bir ses: İsrailli vicdani retçiler
Barış için bir ses: İsrailli vicdani retçiler
31 Ağustos 2024
İsrailli retçilerin dayanışma ağı Mesarvot, gençlerin reddetme sürecine ve olağan sonucu olan hapse hazırlanmalarında önemli bir rol oynuyor. Retçilerin açıklamaları yine Mesarvot tarafından duyuruluyor ve barışseverlere dağıtılıyor. Dağıtılan her açıklama, gencecik insanların ölmek ve öldürmenin bir “vatani görev” olduğu dayatmasına, militarizme ve parçası olduğu ırkçı ve faşist düzene karşı çok güçlü ve çok içten bir çıkışı içeriyor.
*Itamar Greenberg (Fotoğraf: Nuri Magen) 

Itamar, salıverilme isteğinin reddedilmesi ardından sosyal medya platformu X hesabından tüm dünyaya bir çağrıda bulundu:

Ben soykırıma, işgale ve zulme karşı çıkan İsrailli bir retçiyim.

Askeri cezaevinde 150 gün kaldıktan sonra bugün, ordunun uygunsuzluk başvurularını değerlendiren kurulunun karşısına çıktım.

Kurul üyeleri, ne yazık ki, özgürlüğümle oynamaya devam etmeye karar verdiler ve beni serbest bırakmayı reddettiler. Oysa beni kaç kez hapse atarlarsa atsınlar, bu sonsuz nefretin ve insanların yok edilmesi sürecinin bir parçası olmayacağımı çok iyi biliyorlar.

Birkaç gün içinde, bir başka tutukluluk dönemi için askeri cezaevine geri gönderileceğim.

Kurul karşısına çıktığımda ilk talebimin ne olduğunu açıkça belirttim. Onlardan beni hapisten çıkarmalarını istemeden önce, Gazze’deki soykırım ve etnik temizliği derhal durdurmalarını istedim.

Şimdi sizlerden, uluslararası toplumdan yardım istiyorum.

İsrail’e silah, finansman ve meşruiyet akışını durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapın.

Bizi hapsedebilirler; bizi tecrit edebilirler. Ancak bu topraklarda yaşayan Filistinliler ve İsrailliler tarafından paylaşılan; uzlaşmaya ve nehirden denize herkes için daha iyi bir geleceğe olan inancımızı asla elimizden alamayacaklar.

Biz retçilere inanılmaz bir şekilde destek olan ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan, üyesi olduğumuz Mesarvot ağına teşekkür etmek istiyorum.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(SMD/VC)

Haber Yeri
İstanbul
vicdani retçiler İsrail israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı
Serdar M. Değirmencioğlu
Serdar M. Değirmencioğlu
[email protected] tüm yazıları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU YAZDI
Barış Bugün Daha da Önemli!
11 Ocak 2020
Barış Bugün Daha da Önemli!
SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU YAZDI
Seni Tanıyoruz Pakitocuk
17 Aralık 2016
Seni Tanıyoruz Pakitocuk
SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU YAZDI
Askeri Liseler Kapatıldı, Asgari Beklentiler Karşılanmadı
5 Ağustos 2016
Askeri Liseler Kapatıldı, Asgari Beklentiler Karşılanmadı
SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU YAZDI
Suriye ve Midilli Parça Parça
3 Eylül 2015
Suriye ve Midilli Parça Parça
SERDAR M. DEĞİRMENCİOĞLU’NDAN
Midilli’ye Son Sığınmacı Botu Ne Zaman Gelecek?
1 Eylül 2015
Midilli’ye Son Sığınmacı Botu Ne Zaman Gelecek?
Sayfa Başına Git