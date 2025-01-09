İsrailli vicdani retçi Itamar Greenberg’den uluslararası topluma çağrı

İsrail’de barış isteyen ve askere gitmeyi reddeden gençler yinelenen hapis cezalarıyla askeri cezaevlerinde tutuluyor. Itamar Greenberg onlardan biri.

Itamar, 7 Ocak’ta askeri yetkililerin karşısına çıktı ve salıverilme isteği geri çevrildi.

Ağustos ayında Yuval Moav ve Oryan Mueller ile birlikte askere gitmeyi reddettiğini açıklayan Itamar Greenberg, ilk kez 7 Ağustos 2024 sabah saatlerinde askeri cezaevine gönderilmişti.

Barış için bir ses: İsrailli vicdani retçiler

Itamar, salıverilme isteğinin reddedilmesi ardından sosyal medya platformu X hesabından tüm dünyaya bir çağrıda bulundu:

Ben soykırıma, işgale ve zulme karşı çıkan İsrailli bir retçiyim.

Askeri cezaevinde 150 gün kaldıktan sonra bugün, ordunun uygunsuzluk başvurularını değerlendiren kurulunun karşısına çıktım.

Kurul üyeleri, ne yazık ki, özgürlüğümle oynamaya devam etmeye karar verdiler ve beni serbest bırakmayı reddettiler. Oysa beni kaç kez hapse atarlarsa atsınlar, bu sonsuz nefretin ve insanların yok edilmesi sürecinin bir parçası olmayacağımı çok iyi biliyorlar.

Birkaç gün içinde, bir başka tutukluluk dönemi için askeri cezaevine geri gönderileceğim.

Kurul karşısına çıktığımda ilk talebimin ne olduğunu açıkça belirttim. Onlardan beni hapisten çıkarmalarını istemeden önce, Gazze’deki soykırım ve etnik temizliği derhal durdurmalarını istedim.

Şimdi sizlerden, uluslararası toplumdan yardım istiyorum.

İsrail’e silah, finansman ve meşruiyet akışını durdurmak için elinizden gelen her şeyi yapın.

Bizi hapsedebilirler; bizi tecrit edebilirler. Ancak bu topraklarda yaşayan Filistinliler ve İsrailliler tarafından paylaşılan; uzlaşmaya ve nehirden denize herkes için daha iyi bir geleceğe olan inancımızı asla elimizden alamayacaklar.

Biz retçilere inanılmaz bir şekilde destek olan ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan, üyesi olduğumuz Mesarvot ağına teşekkür etmek istiyorum.