İsrailli tüm diplomatlar Türkiye'deki misyonlardan çekildi

İsrail, diplomatlarının güvenliği kaygısıyla Türkiye'den çekildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, iki Türk yetkili İsrail'in bu gerekçelerle diplomatik misyonlarını Türrkiye'den çektiğini açıkladı.

Gazete gelişmelerin Türkiye'deki İsrail diplomatik misyonlarının önünde meydana gelen protesto gösterilerinin ve bazı protestocuların Ankara'daki büyükelçilik rezidansı ve İstanbul'daki konsolosluk binasını basma girişimlerinin ardından gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre büyükelçi Irit Lillian dahil diplomatlar Türkiye'yi çoktan terk etti. İsrailli diplomatların güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'den ayrıldığı ve çekilmelerinin siyasi nedenle olmadığı iddia edildi.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Ürdün, Fas ve Bahreyn'deki İsrailli diplomatlar da benzer kaygılarla bu ülkelerden ayrıldı.

İsrail, hafta başında intikam saldırıları kaygısıyla yurttaşlarını Türkiye'den ayrılmaları konusunda uyarmıştı.



(AEK)