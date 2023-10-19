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Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 20:43
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 21:52
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İNTİKAM SALDIRILARI KAYGISIYLA

İsrailli tüm diplomatlar Türkiye'deki misyonlardan çekildi

The Times of İsrael, diplomatların çekilme nedeninin siyasal değil güvelik kaygılarına ilişkin olduğunu, Ankara ve İstanbul'daki misyonlara yönelik saldırılardan sonra gerçekleştiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/israilli-tum-diplomatlar-turkiye-deki-misyonlardan-cekildi.jpg
Ankara'da, İsrail Büyükelçiliği'ne yönelik gösteriler/AA

İsrail, diplomatlarının güvenliği kaygısıyla Türkiye'den çekildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, iki Türk yetkili İsrail'in bu gerekçelerle diplomatik misyonlarını Türrkiye'den çektiğini açıkladı. 

Gazete gelişmelerin Türkiye'deki İsrail diplomatik misyonlarının önünde meydana gelen protesto gösterilerinin ve bazı protestocuların Ankara'daki büyükelçilik rezidansı ve İstanbul'daki konsolosluk binasını basma girişimlerinin ardından gerçekleştiğini bildirdi.  

Yetkililerin verdiği bilgiye göre  büyükelçi Irit Lillian dahil diplomatlar Türkiye'yi çoktan terk etti. İsrailli diplomatların güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'den ayrıldığı ve  çekilmelerinin siyasi nedenle olmadığı iddia edildi.

İsrail medyasındaki haberlere göre, Ürdün, Fas ve Bahreyn'deki İsrailli diplomatlar da benzer kaygılarla bu ülkelerden ayrıldı. 

İsrail, hafta başında intikam saldırıları kaygısıyla yurttaşlarını Türkiye'den ayrılmaları konusunda uyarmıştı. 

(AEK) 

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