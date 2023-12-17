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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2023 12:38
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2023 16:12
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İsrailli şirketlerden Gazze konutları projesi: Sahilde bir ev hayal değil

İsrailli "Harei Zahav" şirketi, Gazze sahilinde villa tarzı evleri çizimleriyle birlikte sunduğu projesinin tanıtımını yapmaya başladı. Şirket, Gazzelileri “işgalci” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/17/israilli-sirketlerden-gazze-ye-konut-projesi-sahilde-bir-ev-hayal-degil-1.jpg
Görsel: BDS Türkiye

İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi.

Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayımlandı.

Söz konusu reklamlarda, Gazze'de, yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı.

“İşgalcileri savuşturmaya başladık”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yerleşim yerlerini geliştirme şirketlerinden biri olan "Harei Zahav", Instagram hesabından paylaştığı gönderilerde "Gazze yerleşimlerinin" reklamını yaptı.

Şirketin paylaşımlarında, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık,” cümleleri yer aldı.

Söz konusu İsrailli şirket, yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını da gösterdi.

BDS Türkiye’den açıklama

Uluslararası BDS (İsrail'e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) Hareketi’nin Türkiye’deki temsilcisi BDS Türkiye (Filistin İçin İsrail'e Boykot Girişimi), konuyla ilgili şöyle dedi:

“Daha önce Batı Şeria'da yasadışı İsrail yerleşim birimleri için yüzlerce konut inşa etmiş olan Harei Zahav firması, Gazze'de İsrailliler için inşa etme niyetinde olduğu evlerin tanıtımını yapmaya başladı.” (TY)

Filistin-İsrail Savaşı Harei Zahav BDS Türkiye Gazze Şeridi
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