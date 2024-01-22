İsrailli rehinelerin yakınları Netanyahu’yu protesto etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki evinin önünde çadır kuran rehine yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçladı.

İsrail ordusunun açıklamasına göre Gazze Şeridi’nde, Hamas’ın rehin tuttuğu 136 İsrailli bulunuyor.

Rehinelerin yakınları ve toplumun önemli bir kısmı, hükümeti, “rehineleri umursamamakla ve kurtarılmaları için hiçbir şey yapmamakla” suçluyor.

“Artık zaman tükendi”

Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki evinin önüne dün akşam saatlerinde çadır kuran rehine aileleri, hükümete yakınlarını kurtarmak için bir an önce Hamas ile anlaşma yapması çağrısında bulundu.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan “insani arada” 81 İsrailli rehine ve 240 Filistinli tutuklu karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Rehine yakınlarının “Artık zaman tükendi” ismini verdikleri eylemde konuşan John Polin, kızı Hersh Goldberg Polin’in 107 gündür Gazze Şeridi’nde tutulduğunu söyledi.

“Hükümetin bizi korumasını bekliyoruz”

AA’nın haberine göre, Netanyahu liderliğindeki hükümeti eleştiren Polin, şunları söyledi:

“Vergimizi ödüyoruz, ülkemiz için askerlik yapıyoruz, çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Bu hizmetimize ve ödediğimiz vergilere karşılık hükümetin bizi korumasını bekliyoruz.

“Bu hükümet ve bu başbakan (Netanyahu), 7 Ekim’de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi 107 gün sonra bu hayal kırıklığının düzeltilmesini talep ediyoruz ve bu ancak rehinelerin tamamının sağ kurtarılmasıyla sağlanabilir. 136 İsrailli rehinenin cesetlerinin torbalar içinde getirilmesi, hiçbir zaferin parçası sayılamaz.

Hükümete görevini yerine getirerek (Hamas ile) anlaşma yapması ve rehineleri sağ olarak evlerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Hükümet, bizi 7 Ekim’de koruyamadı, anlaşma yaparak yakınlarımızı geri getirsin.”

İsrail'e yönelik destek, dünya çapında azaldı Time dergisinin, Morning Consult isimli araştırma şirketinden edindiği verilere göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e destek azaldı. Ankette, 6 kıtadan 43 ülkede 2023 Ekim-Aralık aylarında elde edilen 300 ila 6 bin yanıt baz alındı. Buna göre Çin, Güney Afrika, Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde İsrail'e karşı çoğunluğu "olumlu" olan görüş, "olumsuz"a evrildi. Halihazırda İsrail için "negatif" görüşler barındıran Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de de bu ülkeye destek verenlerin oranında ciddi düşüş görüldü. 2023 Eylül verileriyle kıyaslandığında Japonya'da İsrail'e karşı negatif görüş bildirenlerin sayısı son ankette yüzde 39'dan yüzde 62'ye, Güney Kore'de yüzde 5'ten yüzde 47'ye, İngiltere'de yüzde 17,1'den yüzde 29,8'e çıktı. “Olumlu” tek ülke ABD ABD'de İsrail'e destek ise azalmasına rağmen devam etti. İsrail'e destek veren katılımcıların oranı yüzde 18,2'den yüzde 16'ya geriledi. Morning Consult Siyasi İstihbarat Birimi Başkan Yardımcısı Sonnet Frisbie, Time'a yaptığı açıklamada, “Bu veriler, İsrail'in şu anda uluslararası toplumda ne kadar zor bir yolda olduğunu gösteriyor” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)