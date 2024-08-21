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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 10:05
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2024 10:07
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“İsrailli rehineler, İsrail saldırısında hayatını kaybetti”

Yediot Ahronot gazetesi, Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli rehinenin, tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrailliler, rehinelerin getirilmesi için eylem düzenlendi.
Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nde, rehinelerin getirilmesi için eylem düzenlendi. Fotoğraf: AA

İsrail basını, dün (20 Ağustos) Gazze Şeridi’nde cesetleri bulunan 6 İsrailli rehinenin, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybettiğini yazdı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, "Han Yunus kentinde cesetleri bulunan 6 İsrailli rehinenin ölüm sebebine ilişkin ön değerlendirme, rehinelerin tutuldukları tünelde İsrail ordusunun saldırısı sonucu çıkan yangında gazdan boğularak öldüklerini gösteriyor" bilgisi yer aldı.

Cesetlerde yaralanma izine rastlanmadı

İsrailli rehinelerin yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir saldırı sırasında hayatlarını kaybettiğine dikkat çekilen haberde, bölgede bulunan bulguların bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ve adli tıp kurumu incelemesinin devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusunun rehinelerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir noktayı hedef aldığı ve saldırı sonucu meydana gelen yangından çıkan dumanın tünele dolduğu kaydedildi.

Tünelde İsrailli rehinelere ait cesetlerin yanı sıra ellerinde kalaşnikof tipi tüfekler olan Hamas mensuplarına ait cesetlerin de bulunduğu, cesetlerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesinde bulunan İsrailli rehineler Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel’in cenazelerinin İsrail'e getirildiğini açıklamıştı.

Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırısında yaklaşık 1200 kişi öldürüldü, 251 kişi rehin alındı. Kasım ayında bir hafta süren ateşkesle rehinelerin yaklaşık yarısı serbest bırakıldı. İsrail, hala 130'dan fazla rehine bulunduğunu, bunların yaklaşık dörtte birinin öldüğüne inanıldığını açıkladı.

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(AS)

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