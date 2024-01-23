İsrailli rehine yakınlarından “takas anlaşması” çağrısı

İsrail’deki rehine yakınları, İsrail Meclisine (Knesset) giderek milletvekillerinden yeni bir rehine takası mutabakatı için çalışmalarını istedi.

Rehine yakınları ve toplumun önemli bir kısmı, hükümeti, “rehineleri umursamamakla ve onların kurtarılması için hiçbir şey yapmamakla” suçluyor.

İsrailli yetkililerin açıklamasına göre Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli rehine bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut koşullarda Hamas ile bir rehine takasını reddettiğinin basına yansımasının ardından rehine yakınları, Pazar akşamı Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önüne çadır kurarak protesto düzenledi. Dün aynı noktada toplanan rehine yakınları ve onlara destek verenler, Netanyahu'ya rehineleri kurtarmak için Hamas ile anlaşma çağrısında bulundu.

“Rehineler için zaman daralıyor”

Almog Meir isimli 21 yaşındaki rehinenin amcası Aciram Meir, AA'ya yaptığı açıklamada, savaşın yeğenini geri getiremeyeceğini söyledi, “Onu geri getirebilmek için bir anlaşma yapılması gerek. Netanyahu için bir anlaşmaya varmak çok zor olacak. Bununla birlikte rehineleri canlı bir şekilde getirmek istiyorsa maalesef bu savaşarak değil anlaşmayla olacak” dedi.

İsrail ile Hamas arasında yapılan rehine takası anlaşmasının üzerinden yedi hafta geçtiğini hatırlatan Meir, Netanyahu hükümetini rehineleri getirmek için yeterince çaba sarf etmemekle suçladı. Rehineler için zamanın daraldığını vurgulayan Meir, rehineleri kurtarmanın tek yolunun Hamas ile anlaşma yapmak olduğunun altını çizdi.

“Halk ile hükümet arasındaki güven 7 Ekim'de yıkıldı”

Rehine yakınlarına destek veren 27 yaşındaki İsrailli Nava Rozolyo'ya göre de Netanyahu ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmakta kararlı ve koalisyon ortakları istemediği için bir rehine takasına yanaşmak istemiyor.

Gösteride konuşan rehine yakınlarından Zahor Avigdo, Netanyahu hükümetinin "rehine krizini" sona erdirmek için imkana sahip olduğunu ancak bunu yapabilmek için “cesarete ihtiyaçları olduğunu” söyledi:

“Burada olmamızın sebebi, hükümete doğru yolu seçmesi için cesaret vermek. Halk ile hükümet arasındaki güven 7 Ekim'de yıkıldı. Başbakanımızdan ve hükümetimizden rehineleri şimdi eve getirerek bu güveni yeniden inşa etmesini güçlü bir şekilde talep ediyoruz.”

Netanyahu: Saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamam Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze'de tutulan rehinelerin aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu, Hamas ile ülkesi arasında varılacak muhtemel bir rehine takası anlaşması kapsamında durdurulması beklenen saldırıları, rehineler serbest bırakıldıktan sonra yeniden başlatmayı planladıklarını söyledi. Netanyahu, “rehineler serbest bırakıldıktan sonra savaşa devam etmeyi planlarken saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını” belirtti. Netanyahu, muhtemel bir anlaşma için ülkesinin, anlaşmaya aracılık eden ABD, Mısır ve Katar'a rehineler serbest bırakıldıktan hemen sonra anlaşmayı ihlal edemeyeceğine dair güvence vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail’den 2 aylık ateşkes teklifi ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulundu. Haberde, Tel Aviv yönetiminin Hamas’ın elindeki rehinelerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği belirtildi. İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı. Haberde, İsrailli yetkiler rehine takası mutabakatına varılırsa ilk aşamada öncelikli olarak kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını belirtti. Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesinin yer alacağı ifade edildi. İsrailli yetkililerin, teklif edilen rehine takası mutabakatına göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli rehine karşılığında kaç Filistinli rehinein serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı ve ardından bu Filistinli rehinelerin isimleri konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı. Hamas: Geçici değil daimi ateşkes istiyoruz Hamaslı yetkililer ise kalıcı ateşkes dışındaki önerileri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Gazze'deki İsrailli rehineler Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda, çok sayıda İsrailliyi rehin aldı. Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli rehine ve 240 Filistinli tutuklu karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli rehine bulunuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)