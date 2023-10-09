ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 10:37
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 10:56
1 dk Okuma

İsrailli müzisyen Riff Cohen İstanbul konserini iptal etti

Cohen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/israilli-muzisyen-riff-cohen-istanbul-konserini-iptal-etti.jpg

İsrailli müzisyen Riff Cohen İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının üç gün önce İsrail’e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından devam eden çatışmalar nedeniyle, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konser, Cohen'in isteği üzerine iptal edildi.

Cohen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum" dedi.

Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu. (AÖ)

israil filistin
Sayfa Başına Git