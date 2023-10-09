İsrailli müzisyen Riff Cohen İstanbul konserini iptal etti

İsrailli müzisyen Riff Cohen İstanbul konserini iptal ettiğini duyurdu.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının üç gün önce İsrail’e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından devam eden çatışmalar nedeniyle, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konser, Cohen'in isteği üzerine iptal edildi.

Cohen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemde yaşanan olaylar nedeniyle sevdiklerimle ve ailemle kalmayı seçiyorum" dedi.

Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu. (AÖ)