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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2024 11:35
3 dk Okuma

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Gazze’deki kıtlık tehlikesine dikkat çekti

“Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla boğuşuyor. Bu savaşın bir yan etkisi değil, İsrail'in siyasetinin sonucu.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Gazze’deki kıtlık tehlikesine dikkat çekti
Fotoğraf: AA

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Gazze Şeridi'nde 2 milyon 200 bin insanın açlıkla mücadele ettiğini açıkladı.

B'Tselem, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazze'de 2 milyon 200 bin insan açlıkla boğuşuyor. Bu savaşın bir yan etkisi değil, İsrail'in kendisinin de açıkladığı siyasetinin sonucudur" dedi.

“Gazze dışarıdan gelen gıdaya bağımlı”

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "tamamen dışardan gelen gıdaya bağımlı olduğuna" dikkati çekilen açıklamada, Gazze halkının kendi yiyeceklerini üretemediği hatırlatıldı.

Gazze'deki ekili tarlaların yok edildiği ve açık alanlara gitmenin tehlikeli olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gıda girişini engellemesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Gazze'de yemek için dilenen çocukların, yardım kamyonlarının önünde küçük bir yardım için bekleyen ve uzun kuyruklar oluşturan insanların görüldüğü vurgulanarak, “Kıtlık tehlikesi gerçek” dendi.

UNICEF: Gazze
UNICEF: Gazze'de çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya
4 Ocak 2024

İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişini engelliyor

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness de “Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi” dedi.

Uluslararası örgütler kıtlığı raporladı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de 570 binden fazla kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeni 'Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var” dendi.

WFP'nin Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi: “IPC raporu, Gazzelilerin yüzde 26'sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla (IPC Faz 5) karşı karşıya olduğunu vurguladı.”

IPC raporunda, "mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riski bulunduğu" da bildirildi.

Açıklamada Gazze'deki insanların, WFP personeline, günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, şunları söyledi:

“WFP, haftalardır yaklaşan bu felaket konusunda uyarıyordu. Maalesef talep ettiğimiz güvenli ve düzenli erişim olmadan durum çaresiz. Gazze’deki hiç kimse açlık konusunda güvende değil. İnsanların açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için hemen insani yardım erişimine ihtiyaç var. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey barıştır. WFP, insani ateşkes çağrısını yineliyor. Dünya hayat kurtarmak için bir araya gelmeli.”

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini açıkladı.

Oxfam, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun tamamının aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunduğu ve ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığı belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

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