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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 08:21
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 08:22
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İsrailli hak örgütü: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bıraktı

B'Tselem, Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlamasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrailli hak örgütü: İsrail, Gazzelileri kasıtlı olarak aç bıraktı

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğini açıkladı.

B'Tselem, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “An itibariyle, Gazze'deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor” diye yazdı.

İsrail'in Filistin halkının "kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı" belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze'deki Filistinlilerin "kabus gibi bir toplu cezalandırmaya" maruz bırakıldığı belirtildi.

B'Tselem, Gazze'ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlamasını talep etti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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