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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 08:41
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İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı

Antalyaspor’da oynayan futbolcu Sagiv Jehezkel, maçta bileğindeki İsrail’de ölenleri anan yazıyı göstermesi nedeniyle kadro dışı kaldı ve gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İsrailli futbolcu Jehezkel gözaltına alındı
Fotoğraf: AA

Antalyaspor’un Trabzonspor ile maçında, attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, bu sabah gözaltına alındı, Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sagiv Jehezkel, dünkü maçta bileğindeki İsrail’de ölenleri anan yazıyı göstermişti.

Kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor Kulübü, bu hareketten dolayı Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir”

Sosyal medyadaki paylaşım kaldırıldı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel ile ilgili yazılı açıklama yaptı:

“Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel'in, Antalya'mın, Antalyaspor'umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”

TFF kınadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da internet sitesinden yaptığı açıklamada Jehezkel'i kınadı:

“Trendyol Süper Lig'de oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın.” (AS)

Filistin-İsrail Savaşı futbol spor
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