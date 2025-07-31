İsrailli feminist örgüt: Militarizm, yaşamın her alanında

Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) üyesi olan İsrail merkezli antimilitarist ve feminist örgüt New Profile (Yeni Profil), bugün, yıllık faaliyet raporunu yayımladı.

Raporda, örgütün 2024 ve 2025’in ilk yarısındaki çalışmaları aktarılırken, Gazze’deki soykırıma son verilmesi, vicdani retçilerin desteklenmesi ve İsrail’de militarizmin geriletilmesi çağrısı yapıldı.

Raporda, Filistinlilerin hayatlarının her gün bombalamalarla tehdit altında olduğu, temel ihtiyaçların bölgeye girişinin ise engellendiği belirtildi.

Aralarında Rela Mazali’nin de bulunduğu bir grup hak savunucusu tarafından 1998’de kurulan New Profile, İsrail toplumunun militarize yapısını eleştiren feminist bir hareket. Örgüt, zorunlu askerliğe karşı çıkar ve İsrail ordusuna katılmayı reddeden herkesi destekler. Aktivistlerinin çoğu kadındır.

Medyanın rolü

Raporda, İsrail’in Gazze dışındaki askeri eylemlerine de dikkat çekildi. Batı Şeria’da Filistinliler asker ve yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalırken, İran’a yönelik askeri operasyonun ikinci haftasında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, sivil kurumların doğrudan hedef alındığı belirtildi.

Örgüt, bölgesel bir savaşın küresel bir felakete dönüşme riskine, özellikle nükleer tehditteki artışa da dikkat çekti.

Rapora göre, son 20 ayda İsrail’de kamusal alanlar, benzeri görülmemiş bir şekilde militaristleşti.

İsrail’de tren istasyonlarından kamu binalarına kadar her yer, yaşamını yitiren askerlerin fotoğrafları ve Filistinlilere yönelik açık şiddet çağrılarıyla dolu. “Birlikte kazanacağız” gibi resmî savaş söylemleri otobüs anonslarına kadar taşınırken, kamu görevlileri ve medya da askeri eylemleri yücelten söylemler kullanıyor.

Basın, orduyu kahramanlaştıran haberlerle dolup taşarken, Filistinli sivillerin ölümleri ya hiç yer bulmuyor ya da görünmez kılınıyor. Sosyal medyada ise hem ana akım hem alternatif kanallar, askerî operasyonları alkışlıyor, yorumlar ise açıkça soykırım çağrılarıyla doluyor.

Raporda öne çıkanlar New Profile’ın üyesi olduğu Mutfak Masaları Silahsız Olsun Koalisyonu verilerine göre: 2021-2023 arasında İsrail’de ateşli silahlarla işlenen cinayetler iki katına çıktı.

İsrail nüfusunun sadece yüzde 20’sini oluşturan Filistinliler, bu cinayetlerin yüzde 91’inde hedef oldu.

2024’te kadın cinayetlerinde rekor kırıldı; öldürülen kadınların üçte biri silahla katledildi ve tamamı Filistinliydi.

Silah ruhsatlarının yüzde 40 artması ve sivillerin kitlesel silahlandırılması bu artışla doğrudan bağlantılı.

2024 boyunca ateşkes çağrısı yapan ve soykırımı eleştiren protestolar, polis ve ordu müdahalesiyle bastırıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada devleti, orduyu veya soykırımı eleştiren Filistinliler topluca tutuklandı.

Akademisyenler, gazeteciler ve muhalif aktivistler hedef alındı; bazıları gözaltına alındı, bazıları işten çıkarıldı.

Sol tandanslı kurumların fonlara erişimi, dava açması ve demokratik muhalefete katılımı kısıtlandı.

New Profile da hedefte

Raporunu “Daha az savaş, daha az silah, daha az militarizm… Hepimiz için sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyoruz,” dilekleriyle sonlandıran örgütün aktivistleri de sık sık hedef gösteriliyor. Bu bağlamda:

Hak savunucularının cihazları hacklendi, internet sitesi saldırıya uğradı.

Örgütün etkinlikleri aşırı sağcı gruplar tarafından sabote edilmeye çalışıldı.

Sosyal medya üzerinden aktivistlere yönelik tehdit mesajları artarak devam ediyor.

Öte yandan, Haaretz Gazetesi de bugün yayımladığı haberde, temmuz ayının başından bu yana Gazze’de görev yapan 7 İsrail askerinin intihar ederek hayatına son verdiğini duyurdu.

Son olarak dün (30 Temmuz), Gazze Şeridi’nde Tıbbi Tahliye Birimi’nde 300 günden uzun süre görev yapan Roi Wasserstein’ın (24) “görevi sırasında yaşadığı korkunç travmanın” ardından intihar ettiği açıklandı.

Raporun tamamını (İngilizce) okumak için tıklayın. (TY)