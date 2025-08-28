İsrailli bakanlardan Batı Şeria’yı ilhak ve “egemenlik ilanı” çağrısı

İsrailli bakanlar, Gazze’ye yönelik saldırıların 22’nci ayında çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi ve bölgede tek taraflı “egemenlik ilanı” yapılması çağrısı yaptı.

Enerji Bakanı Eli Cohen, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’da 17 yeni yasa dışı yerleşim biriminin inşasına onay vermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar tek devlet Yahudi halkına ait İsrail olacaktır.” ifadelerini kullandı. Cohen, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen “Batı Şeria’da egemenlik ilanı” meselesinin hâlâ öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre, Cohen ayrıca, “Batı Şeria’da gaz altyapısı kurarak ve enerji santralleri inşa ederek egemenliği hem yasal hem de pratik olarak güçlendirmek için çalışıyorum” dedi.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Arutz Sheva gazetesine verdiği demeçte, işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan yerleşimleri genişlettiklerini belirterek, “Egemenliği uygulama görevi, yerleşim kurmaktan daha az önemli değil. Tüm İsrail topraklarına egemenlik ilan etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Zohar, ABD’nin bu adımı destekleyeceğini savunarak, “Uluslararası baskılara rağmen Trump bizi egemenlik konusunda destekleyebilir” dedi.

Filistin’den tepki: “İşlenen suçlara siyasi kılıf”

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların açıklamalarını sert sözlerle kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’da “egemenlik ilanı” söyleminin, işgalin yasadışılığını itiraf etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin bu söylemleriyle yerleşimcilerin işlediği suçlara siyasi kılıf uydurduğu ve saldırıları teşvik ettiği ifade edildi. Ayrıca uluslararası topluma çağrı yapılarak, “Bu açıklamalar ciddiyetle değerlendirilmelidir. Uluslararası hukuk işletilmeli, iki devletli çözüm korunmalıdır.” denildi.

Netanyahu’nun “Büyük İsrail” vizyonu

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçtiğimiz haftalarda Doğu Kudüs’te “E1 Projesi” kapsamında yeni yasa dışı yerleşimlerin onaylanacağını duyurmuştu. Başbakan Binyamin Netanyahu ise daha önce yaptığı açıklamada, işgal altındaki toprakları da kapsayan “Büyük İsrail” vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

“Büyük İsrail” kavramı, Siyonist hareketin kurucularından kabul edilen Zeev Jabotinsky’nin fikirlerinden besleniyor ve mevcut İsrail’in yanı sıra Batı Şeria, Gazze ve Ürdün topraklarını da içine alıyor.

