İsrailli Bakan’dan Erdoğan’a "Saddam Hüseyin" yanıtı

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Nasıl Karabağ’a, Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözleriyle ilgili, “Sonu Saddam Hüseyin gibi olabilir” açıklamasını yaptı.

Katz X hesabından yaptığı açıklamasında, “Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” diye yazdı ve Erdoğan ile Irak’ın idam edilen lideri Saddam Hüseyin’in fotoğraflarını paylaştı.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

Dışişlerinden yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e tepki olarak yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır” diye yazdı.

Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada, savunma sanayisindeki gelişmelerin hiç kimseyi aldatmaması gerektiğini, çok güçlü olunması durumunda İsrail'in Filistin'e yaptıklarını yapamayacağını söyledi: “Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek.”

(AS)