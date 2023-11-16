İsrailli bakan Ben-Gvir'den hapishanede işkence itirafı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim'de saldırılara katılmakla suçlanan tutukluların kaldığı yüksek güvenlikli bir hapishaneyi ziyaretine dair paylaşımda bulundu.

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, X hesabında yaptığı paylaşımda, elleri kelepçeli 8 tutuklunun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli İsrail milli marşı dinletildiğini itiraf etti.

"Talimatlarımız doğrultusunda teröristler en ağır şartlara tabi tutuluyor" diyen Ben-Gvir, "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini ve işkence edilen bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

İsrail devlet terörünün sıradanlaşması

ביקרתי היום יחד עם נציבת שב"ס באגפים בהם שוהים אסירי הנוחב'ה הנאצים.



בהתאם להנחייתנו המחבלים מקבלים את מקסימום התנאים המחמירים: שמונה מחבלים אזוקים בתא חשוך, מיטות ברזל, שירותים בחור ברצפה והמנון התקווה שמתנגן כל העת ברקע. אני מקווה שבקשתי לקיים דיון בקבינט אודות חוק עונש מוות… pic.twitter.com/YduRXGP5Cs — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 14, 2023

Yahudi yerleşimcileri silahlandırıyor

Itamar Ben-Gvir’in adı son dönemlerde yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek artan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetle gündeme geliyor.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bakan Ben-Gvir, 6 Kasım'daki paylaşımında, "Bugün İsrail polisinin Kiryat Malachi'deki yedek ekibini silahlandırmaya devam ediyorlar. Bir an bile durmayın, yüzlerce yedek sınıf açıldı ve çok daha fazlası da yolda. Hepimizin güvenliği için İsrail'i silahlandırmak!" diye yazmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

(NT)