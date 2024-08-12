“İsrail’in saldırdığı okulda, yerinden edilen aileler kalıyordu”

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısının, 3 ailenin tamamen yok olmasına ve naaşlarının bile bulunamamasına neden olduğu belirtildi:

"İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula attığı uluslararası yasaklı ve büyük ölçüdeki bombaların meydana getirdiği şiddetli patlamanın, üç ailenin cesetlerinin ortadan kaybolmasına neden olduğu anlaşılıyor. Bu da saldırıda hayatını kaybedenlerin 108'den fazla olabileceğini düşündürüyor."

Silahlı kişilerin varlığı yalanlandı

Açıklamada, İsrail'in okulda silahlı kişilerin varlığına ilişkin iddiaları "yalan ve asılsız bir hikaye" olarak nitelendirildi.

Okulda bulunanlar arasında siviller, çocuklar ve kadınların olduğu; İsrail ordusunun "yalan ve uydurma hikayesinin" doğruluğunu tam olarak kanıtlayamadığı belirtildi.

“Zorla yerinden edilenler kalıyordu”

İsrail'in, okul saldırısıyla ilgili yanlış beyanlar, sahte ve uydurma anlatılar, paylaşımlar yayınlamış olduğu; yayınladığı isimler arasında başka yerlerde veya başka tarihlerde hayatını kaybetmiş olanlar olduğuna işaret edildi.

Katliamda öldürülenlerin siviller ve zorla yerinden edilenler olduğu; bunlar arasında üniversitede öğretim görevlisi, sivil hükümet çalışanlarının bulunduğu, hiçbirinin "İsrail'in iddia ettiği gibi askeri bağlantılı ve silahlı olmadığı" aktarıldı.

BM ve uluslararası topluma çağrı

Gazze’deki hükümet, Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ni, barınma merkezlerini ve özellikle de okulları ziyaret etmeleri ve İsrail'in anlatısını ve yalanlarıyla asla örtüşmeyen sahadaki hakikatleri teyit etmek için uluslararası soruşturma komiteleri oluşturmaları" çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca "siviller aleyhinde yürütülen; çocukların, kadınların ve zorla yerinden edilenlerin hayatlarına kasteden katliamların tüm sorumluluğunun Tel Aviv ve Washington yönetimlerine ait olduğu" belirtildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)