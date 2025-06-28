İsrail’in öldürdüğü İranlı yetkililer ve bilim insanları için toplu cenaze töreni
İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, bugün sabah saatlerinde Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı Komutanı Gulam Ali Reşid ve Reşid’in yerine atanan Ali Şadmani’nin de aralarında olduğu 30’dan fazla üst düzey komutan hayatını kaybetmişti.
İslami Azad Üniversitesi Rektörü ve teorik fizikçi Muhammed Mehdi Tehrançi ve İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi’nin de aralarında olduğu 11 üst düzey bilim insanı da İsrail tarafından öldürülmüştü.
Tören alanında toplananlar ellerinde İran ve matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.
Zaman zaman ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
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Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.
İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.
(VC)