İsrail’in öldürdüğü gazeteci için adalet çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), altı ay önce Lübnan'ın güneyinde İsrail’in kasıtlı ateşiyle hayatını kaybeden Reuters muhabiri İssam Abdullah için adalet çağrısı yaptı.

RSF aynı saldırıda yaralanan Reuters muhabiri Maher Nazeh ve Thaer al, Agence France-Presse (AFP) muhabirleri Christina Assi ve Dylan Collins ile Al Jazeera muhabiri Carmen Joukhadar ve Elie Brakhya için de adalet istedi. Uluslararası toplumu İsrail’e baskı uygulamaya çağırdı.

Kuruluşun Orta Doğu Masası Başkanı Jonathan Dagher konuyla ilgili “İssam Abdullah'ın altı meslektaşını da hedef alan İsrail bombardımanı sonucu öldürüldüğünü gösteren sarsıcı ve tartışmasız soruşturmalara rağmen İsrail Savunma Kuvvetleri bu suçun hesabını henüz vermedi” dedi.

Dagher cezasızlık ikliminin dünyanın her yerindeki gazetecileri tehlikeye attığını belirtip, “Bu vahşetten sağ kurtulan gazetecilerin ile İssam Abdullah'ın ailesini ve meslektaşlarını adalet arayışlarında desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

RSF, Reuters ve Birleşmiş Milletler dahil altı soruşturmanın tümü, İsrail’in gazetecileri açıkça hedef aldığını ortaya koyuyor.

Reuters, muhabiri İssam Abdullah’ın İsrail ateşiyle öldürüldüğünü kanıtladı

(HA)