DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 13:03
3 dk Okuma

İsrail’in Nasır Hastanesi katliamı: “Çifte saldırı yöntemi savaş suçudur”

İsrail’in “Hamas kamerasını hedef aldık” açıklamasına tepki gösteren Gazze’deki hükümet, vurulan kameranın Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri’ye ait olduğunu ve kendisinin ilk saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail’in Nasır Hastanesi katliamı: “Çifte saldırı yöntemi savaş suçudur”
*Nasır Hastanesi saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail ordusunun 25 Ağustos’ta Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Aralarında gazeteciler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı saldırı sonrası İsrail, “Hamas tarafından yerleştirilmiş bir kamerayı hedef almak için saldırı yapıldığını” öne sürmüştü.

Gazze’deki hükümet, vurulan kameranın Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri’ye ait olduğunu ve kendisinin ilk saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, ilk saldırının ardından olay yerine koşan sivil savunma ekipleri, insani yardım çalışanları ve gazetecilerin ikinci bir hava saldırısıyla doğrudan hedef alındığı, bu saldırılar sonucunda 22 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 5’i gazeteci 22 kişi öldü
25 Ağustos 2025

İsrail’in “çifte saldırı” taktiği

Katliamın canlı yayınlandığı belirtilen açıklamada, “çifte saldırı” olarak bilinen bu saldırı yönteminin uluslararası hukukta yasak olduğu, ancak İsrail’in çok sayıda sivilin ölümüne yol açmak için bu yönteme başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in söz konusu saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdüğü ve ‘militan’ olarak nitelendirdiği altı kişiden ikisinin olay yerinde bulunmadığı, farklı noktalarda daha önce yaşamını yitirdiği aktarıldı. Diğer dört kişinin ise Nasır Hastanesi’ne yönelik ikinci saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin işlediği her suç sonrası benzer iddiaları dile getirdiğini belirten Gazze’deki hükümet, şu ifadeleri kullandı:

“Hastaneleri ve sivil altyapıyı ‘askeri faaliyetlerle bağlantılı’ göstermeye yönelik çaba, bu tesislerin bombalanmasını meşrulaştırma girişimidir ve tüm bu saldırılar uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Söz konusu katliam da kasten ve planlı biçimde işlenmiş bir suçtur; benzeri pek çok suça eklenmiş yeni bir halka niteliğindedir. İşgalcinin anlatısı ise gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir.”

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası kurumlara, “Nasır Hastanesi katliamının faillerinin derhal yargı önüne çıkarılması” çağrısında bulunuldu.

Nasır Hastanesi katliamı

İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı toplam 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve Associated Press’in de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz’in hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş ancak “gazetecileri doğrudan hedef almadığını” ileri sürdü.

Saldırıya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşananları “trajik bir kaza” olarak nitelendirdi.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas’ın faaliyet gösterdiğini iddia etti, devlet televizyonu KAN’ın aktardığı açıklamada Defrin, “Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz,” dedi.

Maariv gazetesi ise İsrailli bir güvenlik kaynağına dayanarak, “Bu kötü bir olaydı ve olmaması gerekirdi” sözlerini aktardı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Gazze Şeridi filistinli gazeteciler Filistin-İsrail Savaşı savaş suçu
