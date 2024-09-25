İsrail’in Lübnan saldırılarında üçüncü gün: 500 bin kişi yerinden edildi

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

Lübnan’ın güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 50’si çocuk, 95’i kadın, 4’ü sağlık çalışanı en az 558 kişiyi öldürdü, 1835 kişiyi yaraladı, yüz binlerce kişiyi yerinden etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresi ve Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutları hedef aldı.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgesini de hedef alındı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’nın (NNA) Ayn Kana’yı hedef alan saldırıda sayı belirtmeden yaralıların olduğu yönündeki haberinin dışında, diğer saldırılarda ölen veya yaralananların olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan’ın doğusunda İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

Bekaa’da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi’ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesi hedef alındı.

Lübnan’ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut’un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kere ses duvarını aştı.

İsrail’den Lübnan’ın güneyindekilere “evlerinize dönmeyin” uyarısı

500 bin kişi yerinden edildi

İsrail’in hava saldırıları nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar nedeniyle 500 bin Lübnanlının yerinden edildiğini açıkladı.

Bu durum, 5,49 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinde mülteci konumuna düştüğü anlamına geliyor.

Hizbullah’tan Tel Aviv’e balistik füze saldırısı

İsrail’in hava saldırılarına karşılık Hizbullah da Tel Aviv’i hedef aldı.

İsrail ordusu radyosu, Tel Aviv bölgesine yönelik balistik füze saldırısının, “Davut’un Sapanı” füze savunma sistemi tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Öte yandan İsrail medyası, savaşta ilk kez Lübnan’dan atılan roketlerin merkez bölgesindeki Guş Dan ve HaŞaron’a ulaştığını belirtti.

Hizbullah ise Tel Aviv banliyölerindeki Mossad karargâhının ‘Kadir 1’ tipi bir balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, bu merkezin “liderlere yönelik suikastlardan ve çağrı cihazı-telsiz patlamalarından sorumlu olduğu” ifade edildi.

Hizbullah: İsrail ile 'açık hesaplaşma savaşı' aşamasına geçtik

(VC)