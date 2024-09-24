İsrail’in Lübnan saldırılarında ikinci gün

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

Lübnan’ın güneyi ile doğusundaki Bekaa bölgesinde Hizbullah’a ait olduğunu öne sürdüğü 2000 hedefe saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 50’si çocuk, 95’i kadın, 4’ü sağlık çalışanı en az 558 kişiyi öldürdü, 1835 kişiyi yaraladı ve binlerce sivili yerinden etti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’na (NNA) göre, İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Lübnan’ı vurmaya devam etti.

Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek’in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu.

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Beyrut merkezli MTV’ye konuşan Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad “Yaralılar, şehitler ve özellikle güneyde ve Baalbek’teki hastanelere odaklanmış durumdayız. Çünkü oradaki durum felaket” dedi.

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Lübnan’a 2 binden fazla bomba atıldı

İsrail ordu sözcülüğü, gün içinde Lübnan’ın güneyi ve Bekaa bölgesine üç defa hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Savaş uçaklarının Lübnan içinde Hizbullah’a ait olduğu ileri sürülen 1500 noktayı, insansız hava araçlarının da yüzlerce noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan’a pazartesi sabahından bu yana 2 binden fazla bomba attığını vurguladı.

Hizbullah’tan roket ve füze saldırıları

Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamalarla “Gazze’deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma göstermek, Lübnan’ı ve halkını korumak için” İsrail’deki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusunun kuzey komutanlığına bağlı Nimra üssünü roketlerle, Hayfa’nın güneyindeki Eliakim üssünü de ‘Fadi-2’ tipi füzeyle, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kenti yakınlarında bulunan Shimshon askeri üssünü de envanterinden ilk defa kullandığı ‘Fadi-3’ füzesiyle hedef aldığını açıkladı.

Lübnan’dan atılan roketler nedeniyle sahil kenti Hayfa çevresindeki yerleşimlerde saldırı alarmları çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada infilak etmesi üzerine patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde dumanlar görüldü.

İsrail polis sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, havada imha edilen roketlerin bazı parçalarının Hayfa yakınlarındaki Krayot yerleşimi ile kuzeydeki sahil kenti Akka ve Batı Celile bölgesine düştüğünü, Akka yakınlarında bazı araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi.

İsrail basını, Lübnan’dan son bir saat içinde yaklaşık 60, gün içinde ise toplam 160 kadar roket atıldığını belirtti.

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Kuzeye göç sürüyor

Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı.

İsrail ayrıca Lübnan’ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

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İsrail’de ‘olağanüstü hal’ ilanı

İsrail’in dün (23 Eylül) gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan’dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine, Tel Aviv yönetimi ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti.

Hizbullah ile şiddetlenen çatışmalar karşısında durumun hızla değişmesi halinde olağanüstü halin hükümete daha geniş yetkiler tanıdığı için söz konusu kararın alındığı aktarıldı. Olağanüstü halin, İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının yaptığı güvenlik uyarılarıyla ilişkili olmadığı vurgulandı.

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