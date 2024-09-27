İsrail’in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 773’e yükseldi

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları beşinci gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, son iki saat içinde Sayda ve Nebatiye’nin yanı sıra çeşitli bölgelerde çok sayıda silah deposu, füze rampası ve askeri binayı hedef aldıklarını öne sürdü.

Hizbullah ise İsrail’in kuzeyindeki Tiberya, Kiryat Ata, Bayad Blida ve İlaniya yerleşimlerine roket saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in saldırılarında bugün 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan El-Ebyad, İsrail ordusunun gece geç saatlerden itibaren Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

İsrail’in 17-18 Eylül tarihlerinde binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazlarının patlatılması saldırılarını hatırlatan El-Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananlardan bir kısmının tedavisinin uzun süreceğini belirtti.

Bakan El-Ebyad’la birlikte konuşan Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucu yaralı sayısının 5 bini aştığını hatırlattı.

Yaralıların bir kısmının tedavisinin tamamlandığını ve diğerlerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini anlatan Bahhaş, yaralılar için 2 sağlık merkezini tahsis etme kararı aldıklarını söyledi.

İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. Lübnan’da 17-18 Eylül’deki çağrı cihazı ve telsiz saldırıları ve akabinde gerçekleştirdiği suikastların ardından İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlattı.

Lübnan makamlarına göre, 23 Eylül’den bu yana hava saldırılarında 773 kişi hayatını kaybederken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.