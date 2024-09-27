ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 17:25
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 17:50
2 dk Okuma

İsrail’in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 773’e yükseldi

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucu yaralı sayısının 5 bini aştığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsrail’in Lübnan saldırılarında beşinci gün: Can kaybı 773’e yükseldi
*Nebatiye’ye bağlı Şeba beldesinde bombardıman sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması, 27 Eylül 2024 (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun, “Kuzeyin Okları” adını verdiği Lübnan’a yönelik hava saldırıları beşinci gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, son iki saat içinde Sayda ve Nebatiye’nin yanı sıra çeşitli bölgelerde çok sayıda silah deposu, füze rampası ve askeri binayı hedef aldıklarını öne sürdü.

Hizbullah ise İsrail’in kuzeyindeki Tiberya, Kiryat Ata, Bayad Blida ve İlaniya yerleşimlerine roket saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

BM: Lübnan'da son dönemin en ölümcül sürecine tanık oluyoruz
BM: Lübnan'da son dönemin en ölümcül sürecine tanık oluyoruz
Bugün 14:30

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail’in saldırılarında bugün 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan El-Ebyad, İsrail ordusunun gece geç saatlerden itibaren Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti.

İsrail’in 17-18 Eylül tarihlerinde binlerce kişinin yaralanmasına yol açan iletişim cihazlarının patlatılması saldırılarını hatırlatan El-Ebyad, söz konusu saldırılarda yaralananlardan bir kısmının tedavisinin uzun süreceğini belirtti.

Yaralı sayısı 5000’i aştı

Bakan El-Ebyad’la birlikte konuşan Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Yusuf Bahhaş da İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sonucu yaralı sayısının 5 bini aştığını hatırlattı.

Yaralıların bir kısmının tedavisinin tamamlandığını ve diğerlerinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini anlatan Bahhaş, yaralılar için 2 sağlık merkezini tahsis etme kararı aldıklarını söyledi.

İsrail’in Lübnan saldırıları

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. Lübnan’da 17-18 Eylül’deki çağrı cihazı ve telsiz saldırıları ve akabinde gerçekleştirdiği suikastların ardından İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlattı.

Lübnan makamlarına göre, 23 Eylül’den bu yana hava saldırılarında 773 kişi hayatını kaybederken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı israil ordusu lübnan Hizbullah
ilgili haberler
İsrail'in Lübnan saldırılarında dördüncü gün: Suriye sınırına hava saldırısı
26 Eylül 2024
/haber/israil-in-lubnan-saldirilarinda-dorduncu-gun-suriye-sinirina-hava-saldirisi-300105
BEYAZ SARAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA
İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
26 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-300098
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-lubnana-kara-saldirisi-icin-hazirlik-yapiyor-300060
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir
23 Eylül 2024
/haber/bm-lubnan-yeni-bir-gazzeye-donusebilir-299939
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail'in Lübnan saldırılarında dördüncü gün: Suriye sınırına hava saldırısı
26 Eylül 2024
/haber/israil-in-lubnan-saldirilarinda-dorduncu-gun-suriye-sinirina-hava-saldirisi-300105
BEYAZ SARAY'DAN ORTAK AÇIKLAMA
İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil ateşkes çağrısı
26 Eylül 2024
/haber/israil-lubnan-sinirinda-21-gunluk-acil-ateskes-cagrisi-300098
İsrail ordusu, Lübnan’a kara saldırısı için hazırlık yapıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-ordusu-lubnana-kara-saldirisi-icin-hazirlik-yapiyor-300060
İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Lübnanlı 'güvenli' bölgelere kaçıyor
25 Eylül 2024
/haber/israil-saldirilari-nedeniyle-binlerce-lubnanli-guvenli-bolgelere-kaciyor-300037
BM: Lübnan yeni bir Gazze’ye dönüşebilir
23 Eylül 2024
/haber/bm-lubnan-yeni-bir-gazzeye-donusebilir-299939
Sayfa Başına Git