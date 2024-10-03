İsrail’in Lübnan saldırılarında 11. gün: Sınır hattında çatışmalar şiddetleniyor

İsrail’in 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları on birinci, 1 Ekim’de başlattığı kara operasyonları ise üçüncü gününe girdi.

Saha kaynaklarına göre, Hizbullah ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonu, Hizbullah’ın sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerine karşı 23 ayrı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah ayrıca İsrail’in kuzeyindeki sınır hattında konuşlu İsrail güçlerine roket saldırıları gerçekleştirdiğini, Lübnan’ın güneyindeki Kefer Kila kasabası yakınlarında yer alan Fatıma Sınır Kapısı’nda ilerlemeye çalışan İsrail askerlerinin de top atışlarıyla hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusu ise son 24 saat içinde Lübnan’ın güneyinde yürüttüğü kara operasyonları kapsamında yaklaşık 60 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü ve 200’den fazla hedefi hava saldırılarıyla vurduğunu iddia etti.

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İsrail’e 75’ten fazla roket atıldı

Times of Israel’e göre, sabah saatlerinden itibaren Hizbullah tarafından İsrail’in kuzeyine 75’ten fazla roket atıldı. Safed, Tiberya ve Celile bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenler çalarken, halk sığınaklara gitmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, atılan roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu, bazı roketlerin ise açık alanlara düştüğünü açıkladı. Can kaybı olmadığı bildirildi.

*İsrail'in kuzeyinde roket saldırılarının yaşandığı yerlerin konumu. (Harita: Tzofar/Red Alert)

Litani Nehri’nin kuzeyi için tahliye çağrısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki 25 yerleşim yerinin daha tahliye edilmesini ve bölge sakinlerinin 'derhal' kuzeye gitmelerini istedi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, 'acil tahliye' uyarısının yapıldığı köylerin listesini paylaştı:

“El-Harayib, Erezi, Zerariye, Adlun, Ensariyye, Deyr Tekla Çiftliği, El-Vasita Çiftliği, Cemceme Çiftliği, Kusaybe, Cebşit, Nebatiye, Sinay Çiftliği, Duveyr’in doğusu, Kefer Rumman, El-Fuka, Menzile, Habbuş, El-Humsiyye, Beysariyye, Es-Seksekiyye, Lubiyye, Kefer Tibnit, Ernun, Zevtar’ın doğusu ve batısı.”

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İsrail, ilk kez Litani Nehri’nin kuzeyindeki bölgeler için de tahliye çağrısı yaptı.

Bu yerleşimler arasında Güney Lübnan’ın en büyük kentlerinden biri olan Nebatiye de bulunuyor. Listede yer alan Nebatiye ve diğer bazı köyler, stratejik bir sınır olarak kabul edilen Litani Nehri’nin kuzeyinde yer alıyor.

Adraee, “Dikkat edin, güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru yapılacak herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir,” diyerek Lübnanlı sivilleri uyardı. Ayrıca, Lübnanlıların evlerine geri dönebilmeleri için yapılacak çağrının sadece İsrail tarafından geleceğini vurguladı.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi. İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor: Hizbullah’ın silahsızlandırılması.

Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması. Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.

İsrail saldırısında bir Lübnan askeri hayatını kaybetti

Lübnan ordusu, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde bir askeri üsse düzenlediği saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Lübnan askerlerinin saldırıya karşılık verdiği ifade edildi.

Bu açıklama, İsrail ordusunun Bint Cubeyl’deki belediye binasına düzenlediği hava saldırısında 15 Hizbullah mensubunun öldüğüne dair açıklamasının ardından geldi.

Öte yandan, İsrail’in bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Lübnan askerlerinin sayısı ikiye yükseldi.

İsrail’in Lübnan saldırıları Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)