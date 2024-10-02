İsrail’in Lübnan saldırılarında 10. gün: Sınır hattında ilk çatışma

İsrail ordusunun 23 Eylül’de Lübnan’a başlattığı hava saldırıları onuncu, 1 Ekim’de ilan ettiği kara saldırıları ise ikinci gününe girdi.

Hizbullah, bu süreçte ilk kez İsrail askerleriyle doğrudan çatışmaya girdiğini duyurdu.

Hizbullah’a ait “Savaş Enformasyon Merkezi” (İlam el-Harbi) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki sınır kasabası El-Adise’ye ‘sızma girişiminde bulundu’.

Açıklamada, “İslami Direniş mücahitleri, Hallet el-Mehafir yönünden El-Adise kasabasına sızmaya çalışan düşman piyade kuvvetiyle çatıştı ve kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladı” ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah ayrıca, İsrail’in kuzeyinde bir askeri kışlaya ve yerleşim birimlerinde bulunan İsrail askerlerine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

*Hizbullah'ın, İsrail askerlerinin 'sızma girişiminde' bulunduğunu öne sürdüğü yerin konumu (Harita: Liveuamap)

8 İsrail askeri öldü

Katar merkezli El-Cezire’nin İsrail medyasına dayandırdığı habere göre, yaralı İsrail askerleri Hayfa’daki Rambam Hastanesi ile Yukarı Celile’deki Safed’de bulunan Ziv Hastanesi’ne nakledildi.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X’te saat 14.45’te yaptığı paylaşımda, Egoz Komando Birimi komutanı Eitan Itzhak Oster’in, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlerleyen saatlerde İsrail ordusu, yedi askerin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Times of Israel'in aktardığına göre, Egoz Komando Birimi’nin ağır kayıp verdiği çatışmada, 5’i ağır olmak üzere çok sayıda asker yaralandı.

İsrail ordusunun tank ve dron saldırılarıyla karşılık verilen çatışmada, Hizbullah’ın 20’den fazla kayıp verdiği iddia edildi.

"HAREKAT SINIRLI, MEVZİİ VE HEDEFLİ" İsrail Ordusu Lübnan'da kara harekatına başladı

İsrail’den Lübnan sınırına asker sevkiyatı

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik başlattığı kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 36. Tümen’in Lübnan’daki kara saldırılarına katılacağı belirtildi. Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, 2006 Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla 11 Ağustos 2006’da kabul edildi. İsrail’in yanı sıra, ABD’nin öncülük ettiği bazı Batılı devletler ile Suudi Arabistan ve Katar yaptıkları ortak açıklamada 1701 sayılı karara atıfta bulundular. Bu devletler, kararın özellikle iki maddesinin uygulanmasını istiyor: Hizbullah’ın silahsızlandırılması.

Litani Nehri’nin güneyinde, Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dışında hiçbir silahlı gücün bulunmaması. Ancak Hizbullah, varlık amacını doğrudan hedef alan bu maddeleri bugüne kadar kabul etmedi.

Lübnan’ın güneyi ‘insansızlaştırılıyor’

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki kasaba ve köylere yönelik hava saldırılarına devam ederken, bölge halkını da göçe zorluyor.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 26 kasaba ve köye yönelik saldırıların düzenleneceğini belirterek, “Güvenliğiniz için evlerinizi derhal boşaltıp Avali Nehri’nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın” dedi.

Adraee, saldırıların düzenleneceği yerleri şöyle sıraladı:

El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali.

“Dikkat edin, güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket sizi tehlikeye atabilir” diyen Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine geri dönebilmeleri için yapılacak çağrının yalnızca İsrail tarafından geleceğini vurguladı.

İsrail’in Lübnan saldırıları Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim 2023’te başlayan düşük yoğunluklu çatışmalar, eylül ayı itibarıyla tam ölçekli bir savaşa doğru ilerliyor. İsrail ordusu, 17-18 Eylül tarihlerinde Lübnan’da gerçekleştirdiği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarının ardından Hizbullah’ın askeri liderlerini hedef alan suikastlar düzenledi ve 23 Eylül’de Lübnan’ın güneyine ve doğusuna yoğun hava saldırıları başlattı. 27 Eylül’de ise Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut’a düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldü. Buna karşın Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül’den beri 104’ü çocuk ve 194’ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı ve bombardımanlar nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada, “İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkün” dedi. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru göç dalgası devam ederken, Suriye’ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

(VC)