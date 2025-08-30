İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3’ü çocuk 10 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 124’ü çocuk olmak üzere 332’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’de kıtlık “felaket seviyesi” olarak bilinen 5. aşamaya ulaşmış durumda. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize koşullarla karşı karşıya” denildi.

İsrail medyası ve sosyal medya hesaplarında, Gazze kentinin dış kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. I24NEWS kanalı, İsrail ordusunun havadan ve ağır topçu ateşiyle ilerlemeye çalıştığını bildirdi.

Sosyal medyada, Filistinli grupların saldırıları sonucu İsrail askerlerinin kayıplar verdiğine dair haberler paylaşılıyor. Uluslararası kaynaklar ise Tel Aviv’in bu bilgileri askeri sansürle bastırdığını aktarıyor. Ayrıca bazı iddialara göre, dört İsrail askerinin esir alındığı ve ordunun tartışmalı “Hannibal Protokolü”nü devreye sokmuş olabileceği ifade ediliyor.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta onayladığı plan doğrultusunda, Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların en kritik aşamalarından biri olarak nitelendirilen Gazze kentini işgal girişimi dün resmen başlamıştı.

(EMK)