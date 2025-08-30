ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2025 12:24
 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 12:26
İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta onayladığı plan doğrultusunda, Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmeyi hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Fotoğraf:AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 3’ü çocuk 10 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 124’ü çocuk olmak üzere 332’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’de kıtlık “felaket seviyesi” olarak bilinen 5. aşamaya ulaşmış durumda. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize koşullarla karşı karşıya” denildi.

İsrail medyası ve sosyal medya hesaplarında, Gazze kentinin dış kesimlerinde yoğun çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. I24NEWS kanalı, İsrail ordusunun havadan ve ağır topçu ateşiyle ilerlemeye çalıştığını bildirdi.

Sosyal medyada, Filistinli grupların saldırıları sonucu İsrail askerlerinin kayıplar verdiğine dair haberler paylaşılıyor. Uluslararası kaynaklar ise Tel Aviv’in bu bilgileri askeri sansürle bastırdığını aktarıyor. Ayrıca bazı iddialara göre, dört İsrail askerinin esir alındığı ve ordunun tartışmalı “Hannibal Protokolü”nü devreye sokmuş olabileceği ifade ediliyor.

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta onayladığı plan doğrultusunda, Gazze kentinden başlayarak tüm Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü saldırıların en kritik aşamalarından biri olarak nitelendirilen Gazze kentini işgal girişimi dün resmen başlamıştı.

(EMK)

ilgili haberler
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ GAZETECİ CİNAYETLERİ
"Filistinli meslektaşlarımızla birlikte gerçekler de ölüyor, mezara giriyor"
14 Ağustos 2025
/haber/filistinli-meslektaslarimizla-birlikte-gercekler-de-oluyor-mezara-giriyor-310425
AB, BM VE ULUSLARARASI TOPLUM AYAKTA
İsrail'in yeni yerleşim planı "E1" gerçekleşirse Filistin'in toprak bütünlüğünün sonu olacak
21 Ağustos 2025
/haber/israil-in-yeni-yerlesim-plani-e1-gerceklesirse-filistin-in-toprak-butunlugunun-sonu-olacak-310706
İNSAN HAKLARI GÖZLEM (HRW):
ABD, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor
27 Ağustos 2025
/haber/abd-israilin-gazzedeki-savas-suclarina-ortak-olmakla-suclaniyor-310853
BM İNSAN HAKLARI OFİSİ:
"Gazze'deki hastane saldırısının dünyayı ayağa kaldırması gerekirdi"
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-deki-hastane-saldirisinin-dunyayi-ayaga-kaldirmasi-gerekirdi-310852
YUVAL ABRAHAM'IN ARAŞTIRMASI
Microsoft, Filistinlilere saldırmak için kullanılan İsrail istihbarat arşivini depoluyor
18 Ağustos 2025
/yazi/microsoft-filistinlilere-saldirmak-icin-kullanilan-israil-istihbarat-arsivini-depoluyor-310535
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
İSRAİL SALDIRILARININ 691. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-895-e-yukseldi-310885
Polis, Berlin’de Filistin’e destek eylemine saldırdı
29 Ağustos 2025
/haber/polis-berlinde-filistine-destek-eylemine-saldirdi-310930
İsveç halkı İsrail'i protesto etti
30 Ağustos 2025
/haber/isvec-halki-israil-i-protesto-etti-310985
“Gidecek yerimiz yok, ölümü bekleriz”: Filistinli tanıklar yaşadıklarını anlattı
21 Ağustos 2025
/haber/gidecek-yerimiz-yok-olumu-bekleriz-filistinli-taniklar-yasadiklarini-anlatti-310685
