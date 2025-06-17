İsrail’in İran devlet televizyonunu vurması: "Cezasızlık İsrail’i cesaretlendiriyor"

İsrail ordusu, Pazartesi günü başkent Tahran'da İran Radyo Televizyon Kurumu’nun (IRIB) merkezini vurdu. Saldırı, İsrail ile İran arasında süren çatışmaların dördüncü gününde gerçekleşti.

Fars News’e göre üç kanal çalışanı hayatını kaybetti. Ancak Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), olay yerinde ölen ve yaralanan gazetecilerle ilgili haberleri doğrulayamadı.

Saldırı anı canlı yayına da yansıdı. Görüntülere göre, patlama sonrası kanalın sunucusu Sahar Emami, sönen ışıklar, devrilen ekipmanlar ve dumanla dolu stüdyodan çıkarak uzaklaşıyor. Bu görüntünün ardından canlı yayın kesintiye uğradı.

Video Shows Moment Studio of IRIB News Channel Hit by Israel pic.twitter.com/0U6Jhjr4R1 — Fars News Agency (@EnglishFars) June 16, 2025

Saldırı sonrası kanalın önünden yayın yaptı

Sunucu Emami’nin saldırıdan hemen önce canlı yayında “Dinleyin, duyduğunuz ses saldırganın sesidir. Gerçeğe saldıran saldırganın sesini duyuyorsunuz.” dediği duyuluyor.

Saldırıdan birkaç dakika sonra Emami başka bir stüdyodan haber yapmaya devam etti ve gazetecilerin öldürüldüğünü söyledi. Kanalın başka bir spikeri de gazetecilerin yaralandığını söyledi.

IRIB muhabiri Younes Shadlou, Instagram'da yayınladığı videoda “Kaç meslektaşımın şehit olduğunu veya yaralandığını bilmiyorum” dedi. Shadlou, yangın ve dumanın yükseldiği binanın önünde elleri kanlı bir şekilde görülüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör یونس شادلو | Younes Shadlou (@younes_shadlou.tv)'in paylaştığı bir gönderi

IRIB Genel Müdürü Peyman Jebelli ise “İsrail'in silahı olmayan ve kimseye tehdit oluşturmayan bir medya kuruluşunu hedef alması için hiçbir mantıklı neden yoktur” dedi.

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan savaş veya çatışmada, bir medya kuruluşuna saldırmanın haklı gösterilemeyeceğinden bahseden Jebelli “Ancak Siyonist devletin tarihine ve bu bölgedeki halklara karşı yürüttüğü savaşlara baktığımızda, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının sürekli olarak hedefleri arasında olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

İsrail tehditlerine devam etti

İsrail ordusu kanalın merkezinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısı yayınlamıştı. Ordu saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, İran ordusu tarafından “sivil faaliyet kisvesi altında” kullanılan bir iletişim merkezini hedef aldığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz de “İran rejiminin propaganda ve kışkırtma yayın otoritesi IDF tarafından saldırıya uğradı” diyerek İran’ı bir kez daha tehdit etti.

CPJ: Cezasızlık İsrail’i cesaretlendiriyor

CPJ Bölge Direktörü Sara Qudah, “Gazeteciler canlı yayındayken, İsrail'in bir televizyon kanalını bombalaması karşısında dehşete düştük. Cezasızlık İsrail’i medyayı hedef alma konusunda cesaretlendiriyor” dedi. Qudah saldırıların karşılıklı son bulmasını istedi.

16 Haziran 2025 itibarıyla, İsrail-Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da İsrail’in saldırılarında en az 185 gazeteci ve medya çalışanı öldü. Bu, CPJ'nin 1992'de veri toplamaya başladığından bu yana gazeteciler için en ölümcül dönem oldu.

(HA)