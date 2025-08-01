İsrail’in hedefindeki Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 160’a çıktı

İsrail’in hedefindeki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 160'a çıktığı bildirildi.

AA'nın geçtiği habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor" diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 2 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 90'ı çocuk 160'a yükseldiğini kaydetti.Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Bu insanlar bir anda ölmediler, aksine yiyecek ve ilaca erişimi engelleyen abluka ile katili kurbanla eşit tutan uluslararası sessizlik altında günden güne solup gittiler" dedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 101 ölü ve 625 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 34 bin 853 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 239'a, yaralıların sayısının 146 bin 894'e ulaştığı kaydedildi.

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(EMK)