İsrail’in güvenlik kabinesi anlaşmayı onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile imzalanan esir takası ve ateşkes anlaşmasını oylamak üzere bugün toplandı.

AFP’nin haberine göre, kabine sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “Kabine ve hükümet, esir takası ve ateşkes anlaşmasının öngördüğü çerçeveye göre rehinelerin serbest bırakılma sürecinin ilerlemesini onaylıyor. Rehinelerin Pazar gününden itibaren serbest bırakılması bekleniyor.” denildi.

Hamas ise bugünkü bildirisinde ateşkes anlaşmasının şartlarına yönelik engellerin aşıldığını söyledi. Hamas’ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Reşik, örgütün ateşkes şartlarına tam uyum sağlayacağını açıkladı.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdullah’ın 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Doha’da yapılan müzakerelerde esir takası ve ateşkes şartlarında anlaşma sağlandığını duyurması üzerine dünyanın pek çok yerinde Filistin için halk gösterileri yapılmış, pek çok ülke sevinç mesajları yayınlamıştı.

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İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasına dünyadan tepkiler

ABD'de San Francisco kentinde halk Filistin'e destek için eylem yaptı / Fotoğraf: AA

Ancak kabine toplantısı yapılmadan önce İsrail basınında, başbakan Binyamin Netanyahu’nun kabinesinde yer alan bakanlar arasında ateşkesin içeriğine dair derin anlaşmazlıklar olduğuna ve bunun ateşkesi sekteye uğratabileceğine dair haberler yer alıyordu. Güvenlik kabinesi toplantısının belirsizliği 19 Ocak’ta başlayacağı öngörülen ateşkesin ertelenme riskini de gündeme getirmişti.

İsrail güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylamasıyla Netanyahu hükümetinde görev alan ve savaşın devam etmesini isteyen iki bakanın istifa etme kararı alabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, esir takası ve ateşkes anlaşmasına karşı çıkıyor.

Netanyahu’ya UCM’den uyarı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan, Reuters’a yaptığı açıklamada, Netanyahu’ya yönelik “savaş suçu işleme” iddialarını soruşturmanın yeniden gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

İsrail’in Netanyahu’ya yöneltilen “Gazze’ye yönelik savaş suçu” iddialarını soruşturmak için etkili bir çaba sarf etmediğini kaydeden Han, UCM’nin Kasım ayında çıkardığı tutuklama kararının arkasında durduğunu söyledi.

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21 Kasım 2024’te UCM; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deyf hakkında Gazze’de savaş suçu işleme nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Bu nedenle Netanyahu, Gallant ve Deyf; UCM'ye taraf olan devletlerden herhangi birine giriş yaptığı durumda tutuklanacak.

Ateşkese rağmen İsrail saldırısı ve Gazze’deki durum İsrail ordusu ateşkesin duyurulduğu tarihten bu yana Filistin’e yoğun hava saldırılarına devam ediyor. Filistin yetkilileri İsrail’in perşembe gecesi yaptığı saldırılar sonucunda en az 86 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pek çok insani yardım kuruluşu altyapıların, yolların ve binaların savaş nedeniyle yıkılmış olduğunu ve bunun ateşkes anlaşmasında öngörülen insani yardımları ulaştırmada büyük zorluk yarattığı kaydetti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) koordinatörü Amande Bazerolle, AFP’ye yaptığı açıklamada “Her şey yerle bir oldu. Çocuklar sokaklarda. Tek bir öncelik belirleyemezsiniz” dedi. Ateşkes anlaşmasının içerdiği 600 insani yardım kamyonunun Gazze’ye girişinin "teknik olarak mümkün bile olmadığını” söyleyen Bazerolle, “Refah tahrip edildiğinden beri, altyapı bu düzeyde bir lojistikle baş edebilecek durumda değil” dedi. Kamyonların ulaşması durumunda bile hem silahlı çeteler hem de çaresiz siviller tarafından yağmalanma riski altında olacağını kaydeden Bazerolle, bölgedeki İsrail güçlerinin polisi hedef aldığını, bu yüzden sevkiyatları yağmalamadan koruyacak kimse olmadığını kaydetti. Bazerolle, bölgeye yeterli yardım girmediği sürece bu durumun devam edeceğini söyledi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çalışan Filistinliler için Tıbbi Yardım'dan Muhammed El Hatib, yerel yardım çalışanlarının kendileri de yerlerinden edilmiş olmalarına rağmen 15 aydır durmadıklarını söyledi. “Herkes tükenmiş durumda” dedi. AA'nın haberine göre İsrail, Gazze'nn güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırılar düzenledi. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, ateşkesin duyurulduğu 15 Ocak'tan bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ndeki pek çok kente saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda en az 99 kişi hayatını kaybetti.

(EC)