“İsrail’in Gazze’deki sınır kapılarını kapatması felakete yol açacak”

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarındaki kısıtlamasının yol açtığı zorluklara ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

İsrail güçlerinin Mısır'a açılan Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmesine işaret edilen açıklamada, İsrail'in sınır kapılarından geçişleri engellemeyi sürdürmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha da kötüleşeceği belirtildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları kurumlarına, Refah başta olmak üzere sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz, sürdürülebilir ve yeterli şekilde bölgenin tamamındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

BM: İnsani yardım sekteye uğradı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştüğünü söyledi.

Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu gelişmeler, zaten çok vahim durumda olan insani yardımları daha da sekteye uğratmaktadır" diye konuştu.

“Refah kapısı derhal açılmalı”

Refah dahil Gazze'deki sivillerin her zaman korunması gerektiğini, orada bulunanlar için güvenli bir yer kalmadığını belirten Haq, "Genel Sekreter, acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineliyor. Refah kapısının derhal yeniden açılması ve Gazze'nin her yerine engelsiz insani erişim sağlanması yönünde de çağrıda bulunuyor" dedi.

Haq, öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden öldürülen kişinin Hindistan kökenli Waibhav Kale olduğunu açıkladı.

Aynı saldırıda yaralanan kişinin de Ürdünlü bir kadın olduğu bilgisini paylaşan Haq, saldırıyla ilgili olarak BM birimleri tarafından bilgi toplanmaya devam edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres de dün yaptığı açıklamada, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak söz konusu saldırı hakkında kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden oldu Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son saldırılarda Refah'ın yanı sıra Cibaliya'da da binlerce Filistinli İsrail saldırıları nedeniyle yerinden oldu. BM'nin açıklamasına göre, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de son bir haftada nüfusun yüzde 20'si yeniden yerinden edildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)