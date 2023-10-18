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HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 10:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:43
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İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısı birçok kentte protesto edildi

İsrail’in saldırılarını protesto etmek için çok sayıda yurttaş başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere birçok kentte meydanlarda ve İsrail Konsoloslukları önündeydi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/israilin-gazzedeki-hastaneye-saldirisi-bircok-kentte-protesto-edildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de dün (17 Ekim) bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı, Türkiye’nin pek çok kentinde protesto edildi.

Filistin bayraklarıyla sokağa çıkan yurttaşlar, zaman zaman polis müdahalesiyle de karşılaştı.

El-Ehli Baptist Hastanesi
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı
Bugün 08:36

İstanbul

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yurttaşlar "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Protestoculardan bazıları ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Protesto esnasında havai fişek ve taş da atıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi, polisle grup arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Ankara

Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup büyük bir Filistin bayrağı açtı ve El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Zaman zaman slogan atan ve büyükelçilik konutuna girmek isteyen gruba, polis müdahale etti ve yol trafiğe kapatıldı.

Güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Konut önüne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, grubu itidale davet etti.

Türkiye’deki Yahudiler ve İsrailliler endişeli



Öte yandan, Türkiye'deki azınlıklar ve Yahudilerle ilgili haber yapan Avlaremoz, Türkiye’deki Yahudi ve İsraillilerin endişeli olduğunu duyurdu.

Avlaremoz, sosyal medyada ve Türkiye’deki iktidara yakın medya tarafından Yahudilerin ve İsraillilerin hedef gösterildiğini söyledi.

Yeni Akit Gazetesi’nin “Siyonist Uşakları Vatandaşlıktan Atın” başlıklı haberine dikkat çeken Avlaremoz, şöyle dedi: “Yeni Akit yaptığı haberiyle Türkiye’de yaşayan tüm Yahudilerin İsrail vatandaşı olduğunu iddia ederek Yahudileri hedef haline getiriyor.”

Ynet’in haberine göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye’ye seyahat etme uyarısını en yüksek seviye olan 4’e yükseltti. 

(TY)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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