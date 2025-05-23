ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 16:44
3 dk Okuma

“İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor”

AKPM raportörü Saskia Kluit Gazze halkını topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik planların derhal iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor”
*Gazze Şeridi'nin sahil kesimindeki çadır kamplarda yaşayan Filistinliler, yokluk ve saldırılar altında yaşam mücadelesi veriyor. (Fotoğraf: AA)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Hollandalı raportörü Saskia Kluit, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Kluit’ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana uygulanan abluka ve İsrail’in Gazze’de büyük ölçekte yeniden saldırılar başlatmasıyla beraber bölgedeki durumun tahmin edilebileceğinin ötesinde kötüleştiğini vurgulandı.

Kluit, “Bu sistematik şiddetin ilk mağduru çocuklar. Gıda, su, tıbbi bakım ve güvenli bir barınaktan mahrum bırakılan çocukların, yaşama hakkı ihlal ediliyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi
İSRAİL SALDIRILARININ 594. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi
Bugün 13:00

“Çocuklar açlıktan ölüyor”

Kluit, İsrail hükümeti tarafından Gazze’ye girmesine izin verilen çok az miktardaki yardımın, bölge halkının beslenmesi için yeterli olmadığını ve en kötü durumdaki kişilere ulaşılamadığına dikkati çekerek, “Çocuklar açlıktan ölüyor” ifadesini kullandı.

Hollandalı raportör, “İsrail’in Gazze’deki eylemleri soykırım ve etnik temizlik yapıldığına işaret ediyor,” dedi.

*AKPM raportörü Saskia Kluit

İnsani yardımın koşulsuz, engelsiz ve yeterli miktarda ulaşması gerekirken, bunu yapmayan İsrail hükümetinin açık bir şekilde uluslararası insani hukuka uymadığını belirten Kluit, şunları kaydetti:

“Gazze’deki Filistin halkı, bombardımanlar ve saldırılar karşısında herhangi bir kaçış (yolu) olmadan, sürekli daralmakta olan dar bir alana hapsedilmiş durumda. ‘Güvenli’ olduğu söylenen bölgeler, herhangi bir güvenlik sağlamıyor. Tüm bunlar, İsrail hükümeti üyelerinin Gazzelilere yönelik açıklamalarıyla beraber, bu eylemlerin bir etnik temizlik ve soykırıma evirildiğini göz ardı etmeyi zorlaştırıyor.”

Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
22 Mayıs 2025

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelere çağrı

Kluit, “İsrail’i Gazze halkına yönelik cinayetlerine son vermeye” çağırarak, Tel Aviv hükümetinden, uluslararası hukukun gereği taahhütlerine uymasını, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi insani yardım kuruluşların bölgeye bağımsız, engelsiz ve tarafsız bir şekilde derhal ulaşmasını sağlamasını ve Gazze’ye yeterli ölçüde yardımın ulaşmasını garanti altına almasını istedi.

Bölgede kötü durumdaki grupların ek bir yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulaya Kluit, Gazzeli çocukların ülkelerine dönme hakkından mahrum bırakan ve Gazze halkını topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik planların derhal iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"
AB TRUMP'IN DEVRALMA NİYETİNE KARŞI
Avrupa Birliği: "Gazze gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz parçası"
6 Şubat 2025

Kluit, uluslararası kamuoyunu soykırım sözleşmesi dahil Cenevre Sözleşmelerindeki yasal yükümlükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanması ve uluslararası hukuka saygı duyulması için Avrupa Konseyi’ne üye ülkeleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.

Hollandalı raportör, Gazze’de yaşayan sivillere insan onuruna yakışır şekilde muamele edilmesi ve korunmaları gerektiğini vurguladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu AKPM avrupa konseyi parlamenterler meclisi Gazze Şeridi etnik temizlik soykırım
ilgili haberler
İSRAİL SALDIRILARININ 594. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi
Bugün 13:00
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-53-bin-762ye-yukseldi-307706
Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
22 Mayıs 2025
/haber/gazzede-19-ayda-16-bin-506-cocuk-olduruldu-307661
BM'DEN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"
20 Mayıs 2025
/haber/gazze-de-son-4-gunde-97-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-307581
İsrail ordusu Gazze’deki operasyonlarını kalıcı hale getiriyor
17 Mayıs 2025
/haber/israil-ordusu-gazzedeki-operasyonlarini-kalici-hale-getiriyor-307533
İSRAİL GAZZE'Yİ BOŞALTMA PEŞİNDE
Netanyahu: "İsrail ordusu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"
13 Mayıs 2025
/haber/netanyahu-israil-ordusu-tum-gucuyle-gazze-ye-girecek-307411
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSRAİL SALDIRILARININ 594. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 53 bin 762’ye yükseldi
Bugün 13:00
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-53-bin-762ye-yukseldi-307706
Gazze’de 19 ayda 16 bin 506 çocuk öldürüldü
22 Mayıs 2025
/haber/gazzede-19-ayda-16-bin-506-cocuk-olduruldu-307661
BM'DEN 'ATEŞKES' ÇAĞRISI
"Gazze'de son 4 günde 97 binden fazla kişi yerinden edildi"
20 Mayıs 2025
/haber/gazze-de-son-4-gunde-97-binden-fazla-kisi-yerinden-edildi-307581
İsrail ordusu Gazze’deki operasyonlarını kalıcı hale getiriyor
17 Mayıs 2025
/haber/israil-ordusu-gazzedeki-operasyonlarini-kalici-hale-getiriyor-307533
İSRAİL GAZZE'Yİ BOŞALTMA PEŞİNDE
Netanyahu: "İsrail ordusu tüm gücüyle Gazze'ye girecek"
13 Mayıs 2025
/haber/netanyahu-israil-ordusu-tum-gucuyle-gazze-ye-girecek-307411
Sayfa Başına Git