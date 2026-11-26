İsrail’in Ağustos 2025’te Gazze’de düzenlediği hava saldırısında 33 yaşında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Mariam Dagga, serbest çalışan video gazetecilerine verilen uluslararası Rory Peck Ödülü’ne layık görüldü.

Rory Peck Vakfı, Dagga ile Associated Press (AP) haber ajansından meslektaşları Abdel Kareem Hana ve Jehad Alshrafi’nin, “savaşın insani bedelini etkili biçimde belgeleyen haberleri” nedeniyle ödüllendirildiğini duyurdu.

Gazze’nin güneyindeki bir hastaneye düzenlenen İsrail saldırısında Dagga ile birlikte dört gazeteci daha hayatını kaybetmişti.

Ghaith adında bir oğlu olan Dagga, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından başlayan savaş boyunca AP ve Independent Arabia için serbest gazeteci ve foto muhabiri olarak çalıştı.

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Kardeşinin öldürülmesini görüntülemişti

Dagga, yaşadığı kişisel kayıplara rağmen Gazze’de gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü.

2018’de Gazze’de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden bir göstericiyi görüntüleyen Dagga, daha sonra öldürülen kişinin kendi kardeşi olduğunu öğrendi.

İsrail güçlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki eylemlere yönelik saldırılarında 220’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

Dagga, öldürülene kadar 22 ay boyunca Gazze’deki savaşı belgelemeye devam etti.

“Ölümlerine ilişkin yanıt aramayı sürdüreceğiz”

AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, ödüle ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Gazeteciler, çoğu zaman büyük kişisel riskler alarak olayları belgelemek ve kamuoyunu bilgilendirmek konusunda hayati bir rol oynuyor.

Mariam’ı ve bu savaşta ya da diğer çatışmalarda öldürülen tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz. Ölümlerine ilişkin yanıt aramayı sürdürmekte kararlıyız.”

Sudanlı gazeteciye İngiltere’den vize engeli

Bu yıl ilk kez verilen Rory Peck Foto Muhabirliği Ödülü’nü ise Etiyopya’nın kuzeyindeki Amhara bölgesinde yaşanan çatışmaları belgeleyen Fransalı foto muhabiri Robin Tutenges kazandı.

Agence France-Presse (AFP) için çalışan Sudanlı serbest foto muhabiri ve video gazetecisi Ahmed Mohamed Abdalla da Sudan’daki iç savaşta El Faşir kentinin paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) kontrolüne geçmesini belgeleyen çalışmalarıyla ödülün finalistleri arasında yer aldı.

Ancak İngiltere hükümetinin vize vermemesi nedeniyle Abdalla, Londra’daki ödül törenine katılamadı.

Törende yayımlanan video mesajında Abdalla, Kuzey Darfur’un başkenti El Faşir’de kuşatma altında yaşayan insanların her gün süren füze saldırıları arasında hayatta kalabilmek için hayvan yemi yemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Rory Peck Ödülleri hakkında

Rory Peck, Birinci Körfez Savaşı, Bosna ve Afganistan savaşları ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yaşanan silahlı çatışmaları takip eden Kuzey İrlandalı serbest kameraman ve savaş muhabiriydi.

BBC ve ARD gibi kuruluşlar için çalıştı. 1989’da serbest kameramanların kurduğu Frontline Television News kooperatifinin kurucu ortakları arasında yer aldı.

1993’te Moskova’da siyasi krizi ve silahlı çatışmaları görüntülerken çapraz ateş sonucu hayatını kaybetti.

Rory Peck Vakfı da 1995’te gazetecinin eşi Juliet Peck ve arkadaşları tarafından kuruldu. Londra merkezli bağımsız vakıf, herhangi bir medya kuruluşunun güvencesi altında çalışmayan gazetecilere ve ailelerine maddi destek sağlıyor. Vakıf ayrıca gazetecilere yönelik acil yardım, güvenlik eğitimi ve psikolojik destek programları yürütüyor.

Rory Peck Ödülleri ise 1995’ten bu yana veriliyor. Serbest çalışan video gazetecilerinin çalışmalarını görünür kılmayı ve gazeteciliğe katkılarını onurlandırmayı amaçlıyor.

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(HA)