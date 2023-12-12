ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 23:44
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 00:09
2 dk Okuma

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’la yaptıkları görüşmenin ardından Gazze’ye kara harekâtı için “tam destek” aldıklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/israilin-gazze-ye-yonelik-saldirilari-suruyor.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan düzenlediği saldırılar bu gece de devam ediyor. 

İsrail güçleri, son olarak Deir Al Balah kentine bağlı Nuseirat Kampı bölgesine aydınlatma fişeği attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in bugün baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70 personeli hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca elektrik, su ve yiyeceğin bulunmadığı vurgulandı.

Biden ve Netanyahu’dan açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da basına kapalı düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Biden, İsrail'in Gazze'de “ayrım gözetmeksizin” sürdürdüğü saldırılar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Bu sabah saatlerinde Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki operasyonlar sona erdikten sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin statüsüyle ilgili Netanyahu ile ABD yönetimi arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

“Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız,” değerlendirmesinde bulunan Netanyahu, Biden ve ekibiyle süren yoğun diyaloğun ardından Gazze’ye kara harekâtı için “tam destek” aldıklarını söyledi. 

Netanyahu, böylece “savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların” engellendiğini aktardı. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı joe biden binyamin netanyahu Gazze Şeridi
ilgili haberler
“İsrail, insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulmalı”
12 Aralık 2023
/haber/israil-insanliga-karsi-suc-islemekten-sorumlu-tutulmali-289189
İsrail ordusu: Beyaz fosfor içeren bombalarımız var
12 Aralık 2023
/haber/israil-ordusu-beyaz-fosfor-iceren-bombalarimiz-var-289166
Gazze’de 17 bin 997 Filistinli hayatını kaybetti
11 Aralık 2023
/haber/gazzede-17-bin-997-filistinli-hayatini-kaybetti-289129
bu haberin uzantıları
Gazze’de soykırım
12 Aralık 2023
/yazi/gazzede-soykirim-289177
ilgili haberler
“İsrail, insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulmalı”
12 Aralık 2023
/haber/israil-insanliga-karsi-suc-islemekten-sorumlu-tutulmali-289189
İsrail ordusu: Beyaz fosfor içeren bombalarımız var
12 Aralık 2023
/haber/israil-ordusu-beyaz-fosfor-iceren-bombalarimiz-var-289166
Gazze’de 17 bin 997 Filistinli hayatını kaybetti
11 Aralık 2023
/haber/gazzede-17-bin-997-filistinli-hayatini-kaybetti-289129
Sayfa Başına Git