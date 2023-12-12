İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan düzenlediği saldırılar bu gece de devam ediyor.

İsrail güçleri, son olarak Deir Al Balah kentine bağlı Nuseirat Kampı bölgesine aydınlatma fişeği attı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in bugün baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70 personeli hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca elektrik, su ve yiyeceğin bulunmadığı vurgulandı.

Biden ve Netanyahu’dan açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da basına kapalı düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Biden, İsrail'in Gazze'de “ayrım gözetmeksizin” sürdürdüğü saldırılar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

• Bu sabah saatlerinde Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki operasyonlar sona erdikten sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin statüsüyle ilgili Netanyahu ile ABD yönetimi arasında görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

“Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız,” değerlendirmesinde bulunan Netanyahu, Biden ve ekibiyle süren yoğun diyaloğun ardından Gazze’ye kara harekâtı için “tam destek” aldıklarını söyledi.

Netanyahu, böylece “savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların” engellendiğini aktardı. (TY)