İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

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Bakanlık, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığını, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğunu belirtti.

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Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)