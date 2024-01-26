ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 12:08
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 12:11
1 dk Okuma

İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı

Saldırılar sonucu yaralananların sayısı da 64 bin 487 oldu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail’in Gazze saldırılarında öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
Fotoğraf: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor
BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor
23 Ocak 2024

Bakanlık, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığını, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğunu belirtti.

“İsrail, soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor”
“İsrail, soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor”
Bugün 08:31

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı soykırım
ilgili haberler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü
Bugün 08:56
/haber/israil-in-gazze-seridi-ne-saldirilarinda-bir-gazeteci-daha-olduruldu-291046
“İsrail, soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor”
Bugün 08:31
/haber/israil-soykirim-sucu-islemek-icin-aclik-silahini-kullaniyor-291044
Abbas: Gazze Şeridi için askeri bir çözüm yok
25 Ocak 2024
/haber/abbas-gazze-seridi-icin-askeri-bir-cozum-yok-290997
ABD: Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemiyoruz
23 Ocak 2024
/haber/abd-gazzede-genel-bir-ateskesi-desteklemiyoruz-290919
BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor
23 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzeye-insani-yardimi-engelliyor-290891
“Gazze’nin kuzeyinde kıtlık yaşanıyor”
21 Ocak 2024
/haber/gazzenin-kuzeyinde-kitlik-yasaniyor-290823
ilgili haberler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü
Bugün 08:56
/haber/israil-in-gazze-seridi-ne-saldirilarinda-bir-gazeteci-daha-olduruldu-291046
“İsrail, soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullanıyor”
Bugün 08:31
/haber/israil-soykirim-sucu-islemek-icin-aclik-silahini-kullaniyor-291044
Abbas: Gazze Şeridi için askeri bir çözüm yok
25 Ocak 2024
/haber/abbas-gazze-seridi-icin-askeri-bir-cozum-yok-290997
ABD: Gazze’de genel bir ateşkesi desteklemiyoruz
23 Ocak 2024
/haber/abd-gazzede-genel-bir-ateskesi-desteklemiyoruz-290919
BM: İsrail, Gazze’ye insani yardımı engelliyor
23 Ocak 2024
/haber/bm-israil-gazzeye-insani-yardimi-engelliyor-290891
“Gazze’nin kuzeyinde kıtlık yaşanıyor”
21 Ocak 2024
/haber/gazzenin-kuzeyinde-kitlik-yasaniyor-290823
Sayfa Başına Git