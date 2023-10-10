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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2023 16:48
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2023 11:51
2 dk Okuma

İsrail’in Gazze saldırıları: Hamas’ın üst düzey iki ismi hayatını kaybetti

Hamas Siyasi Büro üyeleri Cevad Ebu Şamala ve Zekariya Ebu Muammer, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/10/israilin-gazze-saldirilari-hamasin-ust-duzey-iki-ismi-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Shehab Agency

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonu dördüncü gününde (10 Ekim) devam ediyor.

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Filistin medyasına göre, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik hava saldırılarında Hamas Siyasi Büro üyeleri Cevad Ebu Şamala ve Zekariya Ebu Muammer hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Hamas’ın ekonomi işlerinden sorumlu Cevad Ebu Şamala ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Zekariya Ebu Muammer için ‘ortadan kaldırıldı’ ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu ‘Aksa Tufanı’ operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin saldırılarında ise 19 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi de yaralandı.

İsrail medyasına göre, Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1000'i geçerken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

(VC)

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/haber/jonathan-cook-bati-nin-gazze-ayaklanmasi-karsisindaki-ikiyuzlulugu-mide-bulandirici-286090
AKSA TUFANI OPERASYONU
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/haber/israil-misir-istihbaratinin-uyarilarini-dikkate-almadi-286048
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