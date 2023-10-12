İsrail’in Gazze saldırıları: FHKC MK üyesi Avad es-Sultan hayatını kaybetti

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonu altıncı gününde (12 Ekim) devam ediyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) Merkez Komite üyesi ve Esirler Dairesi yetkilisi Avad es-Sultan’ın Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.

FHKC’nin silahlı kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada Avad es-Sultan’ın, çok sayıda aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.