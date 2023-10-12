ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2023 10:54
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2023 10:59
2 dk Okuma

İsrail’in Gazze saldırıları: FHKC MK üyesi Avad es-Sultan hayatını kaybetti

Avad es-Sultan’ın, çok sayıda aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/12/israilin-gazze-saldirilari-fhkc-mk-uyesi-avad-es-sultan-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Ebu Ali Mustafa Tugayları/Telegram

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim’de İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ‘Demir Kılıçlar’ operasyonu altıncı gününde (12 Ekim) devam ediyor.

Filistin-İsrail çatışmalarında 6. gün
Filistin-İsrail çatışmalarında 6. gün
Bugün 10:36

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) Merkez Komite üyesi ve Esirler Dairesi yetkilisi Avad es-Sultan’ın Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklandı.

FHKC’nin silahlı kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada Avad es-Sultan’ın, çok sayıda aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi esir aldı.

İsrail ordusu ‘Demir Kılıçlar Operasyonu’ adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını duyurdu. Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 27 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

(VC)

fhkc ebu ali mustafa tugayları Filistin-İsrail Savaşı aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu Gazze Şeridi israil ordusu
ilgili haberler
İsrail'de savaş kabinesi kuruldu
Bugün 09:11
/haber/israil-de-savas-kabinesi-kuruldu-286184
Biden'ın da dahil olduğu bir dezenformasyon: 'İsrail'de kafası kesilen çocuklar'
Bugün 11:00
/haber/biden-in-da-dahil-oldugu-bir-dezenformasyon-israil-de-kafasi-kesilen-cocuklar-286205
Son 75 yılın muhasebesi
9 Ekim 2023
/yazi/son-75-yilin-muhasebesi-285999
‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?
Bugün 13:09
/haber/aksa-tufaninda-yer-alan-filistinli-orgutler-kimler-286208
Daher Kanaani: Filistin mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasındayız
9 Ekim 2023
/haber/daher-kanaani-filistin-mucadelesinde-tarihi-bir-donum-noktasindayiz-286071
Filistinli büyükelçinin 'tarafsız' Batı medyasıyla imtihanı
11 Ekim 2023
/yazi/filistinli-buyukelcinin-tarafsiz-bati-medyasiyla-imtihani-286162
Cehennemin kapıları açılırken
Bugün 00:04
/yazi/cehennemin-kapilari-acilirken-286178
Filistin’de ayaklanma
9 Ekim 2023
/yazi/filistinde-ayaklanma-286000
KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2021'e
7 Aralık 2017
/haber/israil-filistin-sorununun-tarihcesi-1897-den-2021-e-192219
Hamide Rencüs: İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolü kaybetmiş durumda
7 Ekim 2023
/haber/hamide-rencus-israil-ilk-defa-gazze-sinirindaki-kontrolu-kaybetmis-durumda-285983
ilgili haberler
İsrail'de savaş kabinesi kuruldu
Bugün 09:11
/haber/israil-de-savas-kabinesi-kuruldu-286184
Biden'ın da dahil olduğu bir dezenformasyon: 'İsrail'de kafası kesilen çocuklar'
Bugün 11:00
/haber/biden-in-da-dahil-oldugu-bir-dezenformasyon-israil-de-kafasi-kesilen-cocuklar-286205
Son 75 yılın muhasebesi
9 Ekim 2023
/yazi/son-75-yilin-muhasebesi-285999
‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?
Bugün 13:09
/haber/aksa-tufaninda-yer-alan-filistinli-orgutler-kimler-286208
Daher Kanaani: Filistin mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasındayız
9 Ekim 2023
/haber/daher-kanaani-filistin-mucadelesinde-tarihi-bir-donum-noktasindayiz-286071
Filistinli büyükelçinin 'tarafsız' Batı medyasıyla imtihanı
11 Ekim 2023
/yazi/filistinli-buyukelcinin-tarafsiz-bati-medyasiyla-imtihani-286162
Cehennemin kapıları açılırken
Bugün 00:04
/yazi/cehennemin-kapilari-acilirken-286178
Filistin’de ayaklanma
9 Ekim 2023
/yazi/filistinde-ayaklanma-286000
KRONOLOJİ
İsrail-Filistin Sorununun Tarihçesi: 1897'den 2021'e
7 Aralık 2017
/haber/israil-filistin-sorununun-tarihcesi-1897-den-2021-e-192219
Hamide Rencüs: İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolü kaybetmiş durumda
7 Ekim 2023
/haber/hamide-rencus-israil-ilk-defa-gazze-sinirindaki-kontrolu-kaybetmis-durumda-285983
Sayfa Başına Git