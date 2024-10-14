“İsrail’in bomba yüklü robot kullanması uluslararası hukuka aykırı”

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde halkı kasten öldürerek, aç bırakarak ve göçe zorlayarak soykırımın dozunu artırdığını ifade etti.

İsrail ordusunun bomba yüklü robotlar kullandığı ve bunları uzaktan kumanda yöntemiyle patlatarak büyük can ve mal kaybına yol açtığı yönünde çok sayıda bilgi aldıklarını kaydeden Euro-Med, bomba yüklü robot kullanımının, robotların yönlendirilememesi ya da etkilerinin sadece askeri hedeflerle sınırlı olmaması nedeniyle uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu dile getirdi.

“Açlık ya da susuzluktan ölüm tehlikesi”

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde hava saldırısı, bomba yüklü robotlar ve evlere bomba yerleştirerek havaya uçurma gibi 3 yola başvurarak yıkımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Euro-Med, saldırılardan kurtulmayı başaranların, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle açlık ya da susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Euro-Med, evlerinde ve barınma merkezlerinde abluka altındaki halkın yemek bulmak için bile dışarı çıkamadığını, İsrail'in saldırıları ya da yıkılan evlerin yolları kapatması nedeniyle ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

İsrail ordusu, mayıs ayında Cibaliya Mülteci Kampı'na 20 gün boyunca kara saldırısı düzenledi. Saldırılarda robotların kullanıldığına ilişkin görüntüler medyada da yer aldı. İsrail ordusu, 9 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)