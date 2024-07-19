İsrail’in başkenti Tel Aviv'e İHA'lı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece 03.00 saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

Saldırıda 50 yaşlarında bir kişi, isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde, ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye de müdahale etti.

İsrail’in demir kubbe sistemi saldırı öncesinde devreye girmedi. Ayrıca saldırı öncesi uyarı sirenleri çalmadı. İsrail ordu sözcülüğü, patlamanın "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldiğini duyurdu.

Yemen üstlendi

Saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri X’te yaptığı açıklamada, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını söyledi.

İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in "tehlikeli bölge" olduğunu ifade etti.

Ayrıca İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.

Yemen'deki Husiler, geçmişte de Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

İddia: İHA tespit edildi ancak engellenmedi

İsrail ordu radyosu İsrail Hava Kuvvetleri’nin, saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladığını yazdı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiğini ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığını, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığını ve İHA'nın imha edilmediğini aktardı.

Radyo, İsrail Hava Kuvvetleri’nin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiğini kaydetti.

Haberde saldırıda kullanılan hava unsurunun "uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı" belirtildi.