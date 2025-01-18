İsrail’in, ateşkes ilanından bu yana Gazze'de öldürdüğü kişi sayısı 123

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilanından bu yana düzenlediği saldırılarda 123 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ilanından bu yana İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralılara dair bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 123 kişinin yaşamını yitirdiği, 270 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin 33'ünün çocuk, 33'ünün de kadın olduğu aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

(HA)