İsrail’in alıkoyduğu Hanzala’daki aktivistler açlık grevinde

İsrail’in uluslararası sularda alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistlerin, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevi yaptığı açıklandı.

AA’nın haberine göre, İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

İsrail'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınır dışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu duyuruldu.

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi.

Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınır dışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

“Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez”

Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşım şöyle: "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir."

Hanzala Gemisi Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı. Hanzala ismini Filistinli siyasi karikatürist Naci el-Ali'nin ünlü çizgi karakterinden alıyor. Kendisi Filistinlilerin meşhur bir milli işareti ve kişileştirilmesi. Karakter 1969'da el-Ali tarafından yaratıldı. Naci el-Ali 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken suikasta uğradı. Ağır yaralanarak bitkisel hayata giren çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, saldırının failleri ise hala bulunamadı. İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti. Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti. Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı. Hanzala gemisinin 21 yolcusu: Ange Sahuquet (Fransa/Aktivist ve mühendis), Antonio La Picirella (İtalya/Aktivist), Antonio Mazzeo (İtalya/Öğretmen, aktivist ve gazeteci), Bob Suberi (ABD/Aktivist), Braedon Peluso(ABD/Denizci ve aktivist), Chloe Fiona Ludden (İngiltere ve Fransa/Eski BM çalışanı ve bilim insanı), Christian Smalls (ABD/Amazon İşçi Sendikası’nın kurucusu), Emma Fourreau (Fransa ve İsveç/Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi), Frank Romano (ABD ve Fransa/Akademisyen ve aktivist), GabrielleCathala (Fransa/Siyasetçi), Hatem Aouini (Tunus/Uluslararası aktivist), Huwaida Arraf (ABD/İnsan hakları avukatı ve sosyal adalet aktivisti), JacobBerger (ABD/Aktör ve içerik üreticisi), Justine Kempf (Fransa/Eski “Sınır Tanımayan Doktorlar” üyesi), Mohamed El Bakkali (Fas/Gazeteci), RobertMartin (Avustralya/Aktivist), Santiago Gonzalez Vallejo (İspanya/”Arap Davası ile Dayanışma Komitesi” eş kurucusu), Tania (Tan) Safi (Avustralya/Belgesel yapımcısı), Vigdis Bjorvand (Norveç/Aktivist), WaadAl Musa (ABD ve Irak/Gazeteci), Sergio Toribio (İspanya/Mühendis ve çevre aktivisti)

(EMK)