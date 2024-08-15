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Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2024 13:16
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2024 13:19
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İsrail’in alıkoyduğu Filistinli genç: Bizi canlı kalkan olarak kullandılar

“İsrail ordusu, vücudumuza kameraları monte ettikten sonra bizleri, evlere ve İsrail'e ait kullanılamaz hale gelen askeri araçlara girmeye zorladı. Bombalanmış evlerin ve araçların içinden görüntü alıyorlardı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’in alıkoyduğu Filistinli genç: Bizi canlı kalkan olarak kullandılar
Fotoğraf: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 20 yaşındaki Filistinli Muhammed Abdulfettah Sad, İsrail'deki bir hapishanede 45 gün tutuldu.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan 2 Ağustos'ta serbest bırakılan Abdulfettah Sad, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail askeri: Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandık
İsrail askeri: Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandık
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“Evlerin ve araçların içinden görüntü alıyorlardı”

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi sakinlerinden olduğunu belirten Filistinli genç, şunları söyledi:

"İsrail ordusu, vücudumuza kameraları monte ettikten sonra bizleri, evlere ve İsrail'e ait kullanılamaz hale gelen askeri araçlara girmeye zorladı. Bize bağladıkları kameralarla bombalanmış evlerin ve askeri araçların içinden görüntü alıyorlardı. Bizi canlı kalkan olarak kullandılar."

Sad, İsrail askerlerinin Gazze'de karadan ilerleyebilmek için kendisini ve alıkoydukları diğer Filistinlileri defalarca canlı kalkan olarak kullandığını vurguladı.

Üzerine kamera bağlanmış halde bombalanmış bir araca girdiği sırada vurulduğunu ve orada bilinç kaybı yaşadığını ifade eden Sad, "Bu olaydan sonraki gün de kendimi yaralı halde hastanede buldum" diye konuştu.

“Günde sadece bir kez tuvalete gidebiliyorduk”

İsrail askerlerinin hapishanelerde Filistinlilere karşı kullandığı işkence yöntemlerine de değinen Sad, askerlerin Filistinli rehineleri sürekli olarak darp ettiğini ifade etti:

"Hatta bir gün beni serbest bırakmalarını istedim diye tüfeğin dipçiğiyle kafama vurdular ve kaşımın üstü patladı. Biz Filistinli rehineleri darp ederek, aç ve susuz bırakarak işkence ettiler. Günde sadece bir kez tuvalete gitmemize izin veriliyordu."

İsrail ordusu geçtiğimiz aylarda sağlık durumları kötüleşen onlarca Filistinli rehineyi ayrı gruplar halinde serbest bıraktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan son açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 310 sağlık personeli ile 36 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 bin kişiyi alıkoymuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

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