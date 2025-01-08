İsrail’in alıkoyduğu Filistinli doktorun annesi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 27 Aralık’ta zorla alıkoyduğu ve kendisinden haber alınamayan Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye’nin ailesi, yazılı bir açıklamayla annesinin kalp krizinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre, açıklamada İsrail ordusunun aynı hastaneye 26 Ekim’de düzenlediği saldırıda Ebu Safiyye’nin oğlu İbrahim’in hayatını kaybettiğini anımsatan aile "Her zaman sabrın ve fedakarlığın sembolü olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin hayatına yeni bir acı bölüm daha eklendi." dedi.

Kemal Advan Hastanesi hizmet dışı

İsmini 1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan alan ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük hastane olan Kemal Advan Hastanesi, saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti veriyordu.

İsrail ordusu, 27 Aralık’ta düzenlediği saldırıda hastaneyi kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak hastanenin müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye’nin de aralarında olduğu pek çok kişiyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermesi ve hastanedeki tüm kişileri silah zoruyla tahliye etme girişiminin ardından hasta ve yaralıların hayati tehlikesi olduğunu kaydederek bir kısım hasta ve yaralının suyu, elektriği ve tıbbi personeli olmayan Endonezya Hastanesi’ne götürüldüğünü bildirmişti.