İsrail’in alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye’nin sağlık durumu kötüleşiyor

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI), İsrail’in 27 Aralık 2024’ten bu yana gözaltında tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin sağlık durumunun endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, PHRI avukatı Nasır Odeh’in bu sabah işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Dr. Ebu Safiyye’nin mart ayından bu yana hâkim karşısına çıkarılmadığı, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediği ve gözaltı gerekçesi hakkında da bilgi verilmediği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi müdürünü alıkoydu

25 kilo kaybetti, tedavi talepleri reddediliyor

Açıklamada, kötü muamele ve ihmale maruz bırakıldığı aktarılan Dr. Ebu Safiyye’nin, yetersiz beslenme nedeniyle 25 kilo kaybettiği vurgulandı. Uyuz hastalığına yakalanmasına rağmen doktora başvuru taleplerinin yanıtsız bırakıldığı, geçmişte yaşadığı kalp rahatsızlığı için uzman doktora sevk edilme isteğinin de reddedildiği kaydedildi.

Yüksek tansiyon hastası olan ve düzenli ilaç kullanması gereken Dr. Ebu Safiyye’nin bugüne kadar hiçbir doktor tarafından muayene edilmediği ifade edildi.

Aynı kıyafetlerle aylarca tutulduğu belirtilen Ebu Safiyye, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, gözaltına alınmasının tek gerekçesinin Gazze Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir sağlık çalışanı olması olduğunu dile getirdi. Ayrıca, uluslararası toplumu hukuksuz gözaltının sonlandırılması için harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye’ye İnsan Hakları Savunucuları Ödülü

“En az 100 sağlık çalışanı keyfi tutuluyor”

PHRI’nın açıklamasında, İsrail’in 100’den fazla Gazzeli sağlık çalışanını keyfi şekilde gözaltına aldığı da bildirildi.

Örgütün Tutuklular ve Mahkumlar Birimi Direktörü Naci Abbas, “Dr. Ebu Safiyye’nin durumu, Gazze’deki sağlık ekiplerine yönelik sistematik ihlallerin yalnızca bir örneği. Yargılanmaksızın tutulan doktorlar ve hemşireler, binlerce yaralıya yardım etmek yerine İsrail hapishanelerinde sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Tüm tıbbi personelin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Dr. Hüsam Ebu Safiyye hakkında Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi’nin başhekimi olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024’te İsrail ordusunun hastaneyi zorla tahliye etmesinin ardından gözaltına alındı. Dr. Ebu Safiyye’nin ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline geldi. İsrail ordusunun Gazze’deki işgaline karşı Filistinlilerin direnişinin sembollerinden biri haline gelen Ebu Safiyye, 27 Aralık’ta alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre, Ebu Safiyye sorgulama sırasında ağır işkence ve kötü muameleye maruz kaldı; tıbbi yardıma erişimi engellendi. Gözaltı sürecinde kalp rahatsızlığı, görme sorunları ve kaburga kırıkları dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Ocak 2025’te Aşkelon’daki bir mahkemeye çıkarıldı ancak avukata erişimi ve ailesiyle teması haftalarca engellendi. Şubat ayında işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’ne nakledildi. Mart 2025’te yapılan bir avukat görüşmesinde, iki ayda 20 kilo verdiği, kalıcı sağlık sorunları yaşadığı ve Hamas üyelerini tedavi ettiği yönünde ifade vermeye zorlandığı iddia edildi. Ebu Safiyye bu suçlamaları reddetti. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması için İsrail’e çağrıda bulunuyor.

