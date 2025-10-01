ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 15:32
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 15:35
1 dk Okuma

İsrail’i protesto eden İsmail Çelik hakkında tahliye kararı

Mahkeme, Çelik’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, Barış Onur Deniz için uygulanan ev hapsinin kaldırılmasınave diğer sanıklar için adli kontrol şartlarının sona erdirilmesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da temmuz ayında düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda İsrail’in silah tedarikçilerinin ağırlanmasını protesto ettikleri için yargılanan 12 Filistin dostunun ilk duruşması, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosya kapsamında iki aydan uzun süredir tutuklu bulunan İsmail Çelik için tahliye kararı verilirken, aynı davada ev hapsinde bulunan Barış Onur Deniz hakkındaki kısıtlama da kaldırıldı.

Salona izleyici alınmadı

Duruşmaya İsmail Çelik, tutuksuz yargılanan 11 kişi ve avukatları katıldı. Ancak basın emekçileri ve sanık yakınları salona alınmadı. Duruşma kimlik tespitiyle başlarken, avukatların daha geniş bir salona geçilmesi, SEGBİS kaydı yapılması, silahlı polislerin dışarı çıkarılması ve izleyici alınması yönündeki talepleri reddedildi.

“Vicdanlı her insanın yapacağı şeyi yaptım”

Savunmasında eylemde attığı sloganların hakaret değil siyasi eleştiri olduğunu vurgulayan İsmail Çelik şunları söyledi:

“Vicdanlı ve ahlaklı davranacak her insanın yapacağı şekilde hareket ettim. Tutukluluğumun sonlandırılmasını talep ediyorum.”

Diğer yargılananlar da üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, Çelik’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, Barış Onur Deniz için uygulanan ev hapsinin kaldırılmasınave diğer sanıklar için adli kontrol şartlarının sona erdirilmesine hükmetti. Duruşma, 7 Ocak 2026'ya bırakıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ismail çelik İsrail Filistin Davası gazze ablukası
