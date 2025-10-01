İsrail’i protesto eden İsmail Çelik hakkında tahliye kararı

İstanbul’da temmuz ayında düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda İsrail’in silah tedarikçilerinin ağırlanmasını protesto ettikleri için yargılanan 12 Filistin dostunun ilk duruşması, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosya kapsamında iki aydan uzun süredir tutuklu bulunan İsmail Çelik için tahliye kararı verilirken, aynı davada ev hapsinde bulunan Barış Onur Deniz hakkındaki kısıtlama da kaldırıldı.

Salona izleyici alınmadı

Duruşmaya İsmail Çelik, tutuksuz yargılanan 11 kişi ve avukatları katıldı. Ancak basın emekçileri ve sanık yakınları salona alınmadı. Duruşma kimlik tespitiyle başlarken, avukatların daha geniş bir salona geçilmesi, SEGBİS kaydı yapılması, silahlı polislerin dışarı çıkarılması ve izleyici alınması yönündeki talepleri reddedildi.

“Vicdanlı her insanın yapacağı şeyi yaptım”

Savunmasında eylemde attığı sloganların hakaret değil siyasi eleştiri olduğunu vurgulayan İsmail Çelik şunları söyledi:

“Vicdanlı ve ahlaklı davranacak her insanın yapacağı şekilde hareket ettim. Tutukluluğumun sonlandırılmasını talep ediyorum.”

Diğer yargılananlar da üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, Çelik’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, Barış Onur Deniz için uygulanan ev hapsinin kaldırılmasınave diğer sanıklar için adli kontrol şartlarının sona erdirilmesine hükmetti. Duruşma, 7 Ocak 2026'ya bırakıldı.

Duruşmaya çağrı: İsmail'e özgürlük İsrail'e ambargo

