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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 11:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 13:18
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İsrail’e yeni sponsor yeni boykot: Reebok

Boykot çağrıları, Erreà'ye geri adım attırdı. İsrail Futbol Federasyonu'yla (IFA) yaptığı sponsorluk sözleşmesini bir buçuk ayda sonlandırdı. Erreà'dan boşalan yeri Reebok doldurdu. BDS, Reebok'ı boykot listesine ekledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’e yeni sponsor yeni boykot: Reebok

Boykot çağrıları, İtalya menşeili spor giyim firması Erreà'nın İsrail Futbol Federasyonu (IFA) ile olan sözleşmesini iptal etmesine yol açtı.

Erreà Ağustos 2024'te, IFA ile iki yıllık bir sponsorluk sözleşmesi imzalamıştı. Erreà, Aralık 2023'te 5 yıllık küresel boykot kampanyasının ardından IFA ile sözleşmesini yenilemeyeceği haberini sızdıran çok uluslu şirket PUMA'nın yerini alacaktı.

Adidas da 2018’de Filistinli spor takımlarının öncülük ettiği bir kampanya ve 16 bin imzanın ardından IFA ile olan sözleşmesini yenilememişti.

Erreà'nın İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara ortak olduğu haberi, şirketi boykot etme çağrılarıyla karşılık buldu. Artan baskı altında Erreà İFA sponsorluğundan çekildiğini duyurdu.

Sözleşmenin başlangıcının üzerinden 1,5 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen şirket IFA'ya forma tedarik etmemişti.

Yeni sponsor Reebok

Erreà'nın çekilmesinin ardından İsrail medyası, IFA'nın Reebok ile iki yıllık bir anlaşma imzaladığını ve logosunun artık IFA'nın web sitesinde yeni sponsor olarak göründüğünü bildirdi.

2005'ten beri İsrail'e yönelik boykota yön veren BDS Hareketi bunun üzerine Reebok’ı listeye ekledi. Ünlü spor giyim markasının, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği ağır suçlara ortak olduğunu belirtti.

Gerekçe olarak da IFA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı İsrail yerleşimlerinde bulunan futbol kulüplerini de içermesini gösterdi.

BDS yaptığı açıklamada “Reebok, İsrail'in savaş suçlarına, insanlığa karşı suçlarına ve soykırımına ortak olmaktan kaçınmak için IFA ile olan sözleşmesini derhal iptal etmeli. Reebok, suç teşkil eden ve etik olmayan bu sponsorlukla devam ederse, tıpkı Erreà, PUMA ve Adidas'a olduğu gibi uluslararası bir boykot kampanyasıyla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Spor değil cinayet

İsrail, 7 Ekim'den 2023’ten bu yana 48 binden Filistinliyi öldürdü. En az 715’i Filistinli atlet ve futbolculardı.

İsrail ayrıca bazıları gözaltı ve işkence kampı olarak kullanılan stadyumlar, spor salonları ve kulüp tesisleri de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm Filistin spor tesislerine zarar verdi. Çoğunluğunu yıktı.

BDS, IFA’nın İsrail'in on yıllardır süren apartheid rejimi ve askeri işgali ile son Gazze soykırımının doğrudan suç ortağı olduğunu savunuyor.

Aklı karışanlar için İsrail boykotu: Hangi şirket, niçin boykot ediliyor?
Aklı karışanlar için İsrail boykotu: Hangi şirket, niçin boykot ediliyor?
14 Kasım 2023

(HA)

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Reebok
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ÖĞRENCİLERİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ
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3 Mart 2025
/haber/marmara-universitesi-israil-in-hayfa-universitesi-ile-isbirligini-sonlandirdi-305058
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/haber/bm-gazze-nin-yeniden-insasi-icin-en-az-53-milyar-dolar-gerek-304469
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12 Şubat 2025
/haber/trump-in-gazze-plani-etnik-temizlik-demek-304468
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10 Şubat 2025
/haber/israil-34-rehin-filistinli-isciyi-cezaevlerinde-iskenceyle-oldurdu-304434
AB TRUMP'IN DEVRALMA NİYETİNE KARŞI
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6 Şubat 2025
/haber/avrupa-birligi-gazze-gelecekteki-filistin-devletinin-ayrilmaz-parcasi-304342
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