Îsraîlê li Xezeyê şeş rojnamegerên din kuşt

Artêşa Îsraîlê li ber derê Nexweşxaneya Şîfaya bajarê Xezeyê êrişî konê rojnamegerên kir. Di encama êrişa hewayî ya Îsraîlê de 2 jê nûçegîhanên Al Jazeerayê 6 rojnamegerên Filistînî mirin.
Di êrişê de nûçegihanên Al Jazeerayê Enes El Şerîf û Mihemed Kurayka û her wiha 3 kameramanên din hatin kuştin. Navê kameramanan İbrahîm Zaher û Muhammed Noufal e. Her weha kameramanekî din navê wî nehatiye aşkerekirin.
Artêşa Îsraîlê jî bi daxuyaniyekê qebûl kir ku Enes El Şerîf kuştiye û îdia kir ku Şerîf rêberê şaneyeke Hemasê bû û wan êrişên bi roketan plan dikirin.
Li Xezayê di êrişên Îsraîlê de bi dehan kes hatin kuştin
Di 24ê Tîrmehê de berdevkê Hêzên Parastina Îsraîlê (IDF) Avichay Adraee got ku eş Şerîf ji sala 2013an vir ve endamê baskê leşkerî yê Hamasê, El Qessamê ye û ji ber ku ew ji bo Al Jazeerayê dixebitî weke tohmetbar ragihandibû.
Demeke dirêje helwesteke Îsraîlê heye ku bêyî delîlên pêbawer pêşkêş bike, rojnamegeran weke terorîst tawanbar dike.
Lêbelê, eş Şerîf ji destpêka şer ve bûye yek ji nûçegîhanên herî navdar ên Xezeyê. Wî herî dawî li ser birçîbûna ku ew û hevkarên wî li Xezeyê rûbirû dibin nûçeyekî çêkiribû. Îsraîlê alîkariya xurakê ji bo Xezeyê qebûl nekiribû.
UNICEF: Li Xezeyê rojane 28 zarok dimirin
“Hewldaneke ji bo bêdengkirina dengan e”
Televîzyona Al Jazeerayê ya eşkere kir ku êriş bi tundî şermezar kir û ragihand ku kuştina rojnamegerên wan hewldaneke bêhêvî ya ji bo bêdengkirina dengan a beriya dagirkirina Xezeyê ye.
Al Jazeerayê îdiayên Îsraîlê yên li ser Enes El Şerîf red kirin û diyar kir ku ew rojnamegerekî bêalî bû û wî tenê rastî vedigot.
Di daxuyaniyê de wiha hat gotin, "Berpirsiyariya vê êrişê bi temamî ya artêş û Hikûmeta Îsraîlê ye."
Ofîsa Medyayê ya hikûmeta li Xezeyê ragihand ku hejmara rojnamegerên ku di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve hatine kuştin gihîştiye 237an. Li gorî CPJyê, hejmara piştrastkirî herî kêm 178 e.
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
(HA/AY)