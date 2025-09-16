TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 16 Îlon 2025 10:04
 ~ Nûkirina Dawî: 16 Îlon 2025 10:10
1 xulek Xwendin

Îsraîlê li dijî Xezeyê operasyona bejahî da destpêkirin

Hikûmeta Îsraîlê ragihandiye ku armanca operasyonê nehiştina Hemasê ye. Ji destpêka êrişên Îsraîlê ve nêzîkî 65 hezar Filistînî hatine kuştin ku piraniya wan jin û zarok in.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Îsraîlê li dijî Xezeyê operasyona bejahî da destpêkirin
Fotograf: AA

Artêşa Îsraîlê ragihand ku wan ji bo kontrolkirina Xezeyê dest bi operasyoneke berfireh a bejahî kiriye.

Îsraîlê, bang li zêdetirî milyonek û nîv Filistîniyên li bajar dijîn kir ku ji herêmê derkevin. Her weha Îsraîlê ragihandiye ku armanca operasyonê nehiştina Hemasê ye.

Hêzên hewayî yên Îsraîlê çendek hefteyên dawî de bi hinceta ku têkiliya wan bi Hamasê re heye, gelek avahiyên bilind hedef girt. DYA jî piştgiriyê dide operasyonê.

Çapemeniya DYA’yê ku rayedarên Îsraîlî weke çavkanî nîşan dan, diyar kirin ku yekîneyên bejahî yên Hêzên Parastinê ya Îsraîlê têketine Xezeyê û di rojên pêş de gelek leşker dê tev li bibin.

Wezareta Tenduristiyê ya Xezeyê, da zanîn ku ji roja êriş dest pê kirin heta niha nêzî 65 hezar Filistînî di êrişên Îsraîlê de hatine qetilkirin ku piraniya wan jin û zarok in.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xeze dagirkerî îsraîl Filistîn
