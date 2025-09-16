Îsraîlê li dijî Xezeyê operasyona bejahî da destpêkirin

Artêşa Îsraîlê ragihand ku wan ji bo kontrolkirina Xezeyê dest bi operasyoneke berfireh a bejahî kiriye.
Îsraîlê, bang li zêdetirî milyonek û nîv Filistîniyên li bajar dijîn kir ku ji herêmê derkevin. Her weha Îsraîlê ragihandiye ku armanca operasyonê nehiştina Hemasê ye.
Hêzên hewayî yên Îsraîlê çendek hefteyên dawî de bi hinceta ku têkiliya wan bi Hamasê re heye, gelek avahiyên bilind hedef girt. DYA jî piştgiriyê dide operasyonê.
Li Xezeyê di 19 mehan de 16 hezar û 506 zarok hatin kuştin
Çapemeniya DYA’yê ku rayedarên Îsraîlî weke çavkanî nîşan dan, diyar kirin ku yekîneyên bejahî yên Hêzên Parastinê ya Îsraîlê têketine Xezeyê û di rojên pêş de gelek leşker dê tev li bibin.
Wezareta Tenduristiyê ya Xezeyê, da zanîn ku ji roja êriş dest pê kirin heta niha nêzî 65 hezar Filistînî di êrişên Îsraîlê de hatine qetilkirin ku piraniya wan jin û zarok in.
Li Xezeyê heta niha 64 hezar û 300 kes mirine
(AY)