Îsraîlê Girtîgeha Evînê ya li Tahranê bombebaran kir

Li Tehrana paytexta Îranê deriyê Girtîgeha Evînê ku girtiyên siyasî lê tên ragirtin hat bombebarankirin.

Li gorî nûçeya MAyê balafirên şer yên Îsraîlê bişev Girtîgeha Evînê ya li Tahranê ku girtiyên siyasî lê tê ragirtin, bomberbaran kiriye. Dengê teqînên mezin hate bihîstin û bi ser girtîgehê dû bilind bû.

Piştî êrişî rayedarên girtîgehê, çûyîn û hatina nava girtîgehê girtin û gelek ambulans sewqî girtîgehê kirin.

Li Girtîgeha Evînê gelek siyasetmedar, rojnamevan, çalakvanên mafên mirovan û welatiyên biyanî tên ragirtin.

Servîsa îstixbarata Îsraîlê MOSSADê, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî yê Xê dîmenên têkildarî êrişê parve kirin.

Wezîrê Karên Derve yê Îsraîlê Gideon Sa'ar piştrast kir ku Girtîgeha Evînê hatiye bombebarankirin.

Her weha Sa'ar li ser hesabê xwe yê medyaya civakî gotiye: “Me gelek caran Îran şiyar kir: Dev ji hedefgirtina sivîlan berde! Vê sibê jî dewam kirin. Bersiva me: Bijî azadî, bijî bedewî!"

