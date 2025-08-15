Îsraîlê gef li Îranê xwar: Em amade ne ku dîsa êrîş bikin

Li gorî nûçeya rojnameya Yedioth Ahronotê, Sererkan Zamir di merasîmeke leşkerî de ya li Baregeha Glilotê ya li Tel Avîvê axivî û got, Îsraîl amade ye ku heke pêwîst bike careke din êrişî Îranê bike.
Sererkan Zamir rojekê piştî rexneyên Serokê Encumena Bilind a Asayişa Neteweyî ya Îranê Elî Laricanî hatin ku wî di serdana xwe ya Beyrûtê de gotibû Îsraîla ku êrişî Libnanê dike "bûye wekî ajelekî hov."
Îsraîlê êrişî tesîsên nukleerî û baregehên leşkerî yên Îranê kir
Zamir anî zimên ku artêşa Îsraîlê li Îranê, li Libnanê li Hizbulahê û li Yemenê jî li Hûsiyên ser bi Îranê ve daye û got, "Em amade ne ku dema pêwîst bike careke din êriş bikin. Zamir şerê Îsraîl û Îranê yê ku di meha hezîranê de 12 rojan ajot wekî "şerekî pêşîlêgir bi nav kir ku armanca wî ew bû ku gefeke li ser hebûnê ji holê rake berî ku bibe xetereyeke rasteqîn."
Netanyahû dîsa gefa kuştinê li Xameneyî xwar
Serokê Encumena Bilind a Ewlehiya Neteweyî ya Îranê Elî Laricanî, di çarçoveya serdana xwe ya Beyrûtê de bi rayedarên Libnanî re civiyabû.
Laricanî amaje bi êrişên Îsraîlê yên li ser Libnanê kiribû û gotibû, "Îsraîl îro bûye wekî ajelekî hov û Hizbulah li hemberî vî ajelê hov disekine."
Li Îranê di 12 rojên şer de herî kêm 700 kes hatin desteserkirin
Çi bûbû?
Îsraîlê 13ê Hezîranê li gelek bajarên Îranê êrişên berfireh pêk anîbûn û di serî de tesîsên nukleerî û fermandariya bilind a artêşê kiribû hedef.
Di êrişan de Serkanê Îranê, Fermandarê Giştî yê Supaya Pasdaran, hinek fermandarên payebilind û 9 zanyarên nukleerî hatibûn kuştin.
Wezareta Tenduristiyê ya Îranê ragihand ku di êrişên Îsraîlê de bi giştî 606 sivîlan canê xwe ji dest daye û 5 hezar û 332 kes jî birîndar bûne.
Ofîsa Serokwezîrtiya Îsraîlê jî diyar kir ku di bersivdana Îranê de 28 kes hatine kuştin û hezar û 272 kes jî birîndar bûne.
Amerîkaya ku bi awayekî eşkere piştgirî da Îsraîlê, 22yê Hezîranê êrişî 3 tesîsên nukleerî yên Îranê yên li Netenz, Fordo û Îsfehanê kir.
Îranê jî wekî bersiv 23yê Hezîranê êrişî Baregeha Esmanî ya El-Udeydê ya Amerîkayê ya li Qeterê kir.
Serokê Amerîkayê Donald Trump 24ê Hezîranê ragihand ku di navbera Îran û Îsraîlê de agirbest pêk hatiye.
Roja 5emîn a şerê Îran-Îsraîlê: Tê îdiakirin ku fermandarê payebilind ê Îranî Elî Şadimanî hatiye kuştin
*Çavkanî: Rudaw, AA
