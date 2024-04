Îsraîlê, êrîşî Îranê kir

Piştî êrîşa Îranê ya bersivdayînê ya li dijî Îsraîlê, Îsraîl gefên xwe berdewam kir û bi mûşekan êrişî Îranê kir. Rayedarên Amerîkî ji televîzyona CBSyê re axivîn êrîş piştrast kirin.

Bi êrîşê re Îranê qada xwe ya hewayî girt. Televîzyona dewletê ya Îranê ragihand ku di saetên serê sibê de li nêzî Îsfehanê dengê "teqînên mezin" hatine bihîstin.

Televîzyona Îranê aşkere kir ku berevaniya esmanî ya wî welatî, firokeyên bêmirov ên ku ji aliyê Îsraîlê ve hatibûn şandin, bêyî ku ziyanê bigihîne wan xistine xwarê.

Video shows the moment Iran's air defense shot down several mini quadcopters near Isfahan. pic.twitter.com/93dwwtAzPz